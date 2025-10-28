Haberler

28 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi olacak? Metro, Marmaray, Otobüs, Metrobüs…

28 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi olacak? Metro, Marmaray, Otobüs, Metrobüs…
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhuriyet'in ilanının yıldönümünde vatandaşlar, kutlamalara kolayca katılmak için ulaşımın ücretsiz olup olmayacağını sorguluyor. Peki, 28 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi olacak? Metro, Marmaray, Otobüs, Metrobüs…

Cumhuriyet Bayramı heyecanı yaklaşırken vatandaşlar, 28 ve 29 Ekim'de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Metro, Marmaray, otobüs ve metrobüs gibi ulaşım araçlarında geçerli olacak ücretsiz ulaşım uygulamasının bu yıl da devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

29 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlamaları yaklaşırken, 29 Ekim'de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak konusu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bazı büyükşehirlerde kutlamalara katılımı kolaylaştırmak amacıyla belediyeler ücretsiz ulaşım kararı aldı. Metrodan otobüse, vapurdan tramvaya kadar birçok hat gün boyunca ücretsiz hizmet verecek. Ancak uygulama şehirden şehre değişiklik gösterebiliyor.

28 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi olacak? Metro, Marmaray, Otobüs, Metrobüs…

28 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhuriyet Bayramı arifesi olan 28 Ekim'de toplu taşıma genellikle ücretli şekilde hizmet veriyor. Yine de bazı belediyeler, yoğunluk yaşanmaması için bu tarihte de ücretsiz ya da indirimli sefer düzenleyebiliyor. Vatandaşların yaşadıkları şehirdeki belediyelerin duyurularını takip etmeleri, uygulamadan yararlanmak için önemli.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü olarak ülke genelinde resmî tatil. Devlet daireleri, okullar, bankalar ve birçok özel sektör kuruluşu bu özel günde kapalı olurken, meydanlarda kutlamalar, fener alayları ve konserlerle Cumhuriyet coşkusu yaşanıyor.

28 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

28 Ekim tam gün tatil olmasa da, öğleden sonra yarım gün resmî tatil olarak geçiyor. Bu nedenle kamu kurumları ve okullarda öğleden sonra mesai yapılmıyor. Vatandaşlar için bu durum, 29 Ekim'le birleşen uzun bir bayram tatili fırsatı sunuyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası MHK'dan gece yarısı sürprizi

Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası MHK'dan gece yarısı sürprizi
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
AK Partili Derya Yanık'tan korkutan uyarı: Nüfus dönüşümü olmazsa tarihten silinip gidersiniz

AK Partili isimden korkutan uyarı: Bu olmazsa silinip gidersiniz
Aynı evden 4 cenaze çıktı, annenin kalbi dayanamadı

Aynı evden 4 cenaze çıktı, annenin kalbi dayanamadı
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası MHK'dan gece yarısı sürprizi

Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası MHK'dan gece yarısı sürprizi
Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti

Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti
Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor

Nereden nereye! Bir dönemin yıldız ismi sahnelere geri döndü ama...
İstanbul'da en olmadık yere girdiler: İnsanlar sövüyor diye camları kapattık

İstanbul'da en olmadık yere girdiler: Sövüyorlar diye camları kapattık
İç savaşın yaşandığı Sudan'dan katliam görüntüleri! Cesetler yan yana dizildi

İç savaşın yaşandığı ülkeden katliam görüntüleri
6.1'lik depremin ardından Naci Görür'den endişelendiren ilk yorum

6.1'lik depremin ardından Naci Görür'den endişelendiren ilk yorum
Profesörden 6.1'lik deprem için çarpıcı yorum: Nagazaki atom bombasına eşdeğer

6.1'lik deprem için çok konuşulacak "Nagazaki" benzetmesi
İşte Türkiye'nin alacağı Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının özellikleri

Sadece 9 ülkede var, 10. Türkiye oldu! Özellikleri de saymakla bitmez
Fenerbahçe'den maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme

Maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.