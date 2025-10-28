28 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi olacak? Metro, Marmaray, Otobüs, Metrobüs…

Cumhuriyet Bayramı heyecanı yaklaşırken vatandaşlar, 28 ve 29 Ekim'de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Metro, Marmaray, otobüs ve metrobüs gibi ulaşım araçlarında geçerli olacak ücretsiz ulaşım uygulamasının bu yıl da devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

29 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlamaları yaklaşırken, 29 Ekim'de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak konusu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bazı büyükşehirlerde kutlamalara katılımı kolaylaştırmak amacıyla belediyeler ücretsiz ulaşım kararı aldı. Metrodan otobüse, vapurdan tramvaya kadar birçok hat gün boyunca ücretsiz hizmet verecek. Ancak uygulama şehirden şehre değişiklik gösterebiliyor.

28 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhuriyet Bayramı arifesi olan 28 Ekim'de toplu taşıma genellikle ücretli şekilde hizmet veriyor. Yine de bazı belediyeler, yoğunluk yaşanmaması için bu tarihte de ücretsiz ya da indirimli sefer düzenleyebiliyor. Vatandaşların yaşadıkları şehirdeki belediyelerin duyurularını takip etmeleri, uygulamadan yararlanmak için önemli.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü olarak ülke genelinde resmî tatil. Devlet daireleri, okullar, bankalar ve birçok özel sektör kuruluşu bu özel günde kapalı olurken, meydanlarda kutlamalar, fener alayları ve konserlerle Cumhuriyet coşkusu yaşanıyor.

28 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

28 Ekim tam gün tatil olmasa da, öğleden sonra yarım gün resmî tatil olarak geçiyor. Bu nedenle kamu kurumları ve okullarda öğleden sonra mesai yapılmıyor. Vatandaşlar için bu durum, 29 Ekim'le birleşen uzun bir bayram tatili fırsatı sunuyor.