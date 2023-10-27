28 Ekim tarihinin resmi tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Vatandaşlar, 28 Ekim Cumartesi gününün yarım gün mü, yoksa tam gün mü olduğunu araştırıyor. Peki, 28 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim Cumartesi yarım gün mü? İşte detaylar...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala resmi gün ve tatiller araştırılmaktadır. 28 Ekim resmi tatil mi merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından 28 Ekim günü yarım gün mü yoksa tam gün mü sorusu araştırılıyor. Arama motorlarında Cumhuriyet Bayramı arifesi tatil mi sorgulatılıyor. Peki, 28 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim Cumartesi yarım gün mü? Detaylar haberimizde...

29 EKİM ÖNEMİ NEDİR?

29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti resmen ilan edilerek Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünün ardından kurulan yeni bir ulus devletin temelleri atıldı. 29 Ekim aynı zamanda, laiklik ilkesinin kabul edildiği bir dönemi işaret eder. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'nin demokrasiye geçişinin ve millet egemenliğinin ilanının bir yansımasıdır. 29 Ekim, Türk milletinin birlik ve bütünlüğünün kutlandığı bir gündür. Her yıl, bu önemli tarih ulusal birlik ve dayanışmayı güçlendirmek için kutlanır ve Türk milletinin büyük başarıları ve değerleri onurlandırılır. Ayrıca, Cumhuriyet Bayramı, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'ye kazandırdığı değerleri ve devrimlerini anma fırsatı sunar. 29 Ekim, milli egemenlik, demokrasi, laiklik ve ulusal birlik gibi temel ilkelerin vurgulandığı bir ulusal bayramdır ve Türkiye'nin modern kimliğini ve değerlerini yücelten bir kutlamadır.

28 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Resmi tatil günleri arasında yer almayan 28 Ekim, normal bir iş günüdür.