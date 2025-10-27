28 Ekim okullar tatil mi, okullar yarım gün mü?

Bu hafta Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıldönümü büyük bir heyecanla kutlanacak. Her yıl farklı bir güne denk gelen 29 Ekim, bu yıl Çarşamba gününe rastlıyor. Hafta içine denk gelmesi nedeniyle milyonlarca öğrenci ve çalışan "28 Ekim yarım gün mü olacak?", "Okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve iş yerleri açık mı olacak?" sorularının yanıtını merak ediyor. İşte 28 ve 29 Ekim tarihleriyle ilgili en güncel bilgiler ve tatil düzenlemelerine dair detaylar.

28-29 EKİM'DE HANGİ YERLER KAPALI?

Cumhuriyet Bayramı arifesi olan 28 Ekim tarihinde, ülke genelinde yarım gün resmi tatil uygulanmaktadır. Buna göre sabah saatlerinde kamu kurumları, bankalar ve okullar normal şekilde faaliyet gösterirken, öğle 13.00 itibarıyla mesai sona erer. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gününde ise resmi tatil nedeniyle birçok kurum tamamen kapalı olur.

28 Ekim öğleden sonra kapalı olan kurumlar:

• Devlet daireleri ve kamu kurumları (öğleden sonra hizmet vermez)

• Okullar (dersler öğleden sonra yapılmaz)

• Üniversiteler (akademik faaliyetler öğleden sonra durur)

• Bankalar (şubeler öğleden sonra kapanır)

• Noterler (öğleden sonra kapalıdır)

• PTT şubeleri (öğleden sonra hizmet vermez)

Resmî mesai saatleri sabah 08.30-12.30 arasında sürer; öğleden sonra tüm bu kurumlarda tatil başlar.

28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Her yıl olduğu gibi, 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesi yarım gün resmi tatil olarak uygulanır. Bu kapsamda sabah saatlerinde kamu hizmetleri, eğitim kurumları ve finans kuruluşları açık olurken; öğleden sonra çalışmalar durur. Öğleden sonra bankalar, devlet daireleri ve okullar kapılarını kapatır.

28 EKİM'DE OKULLAR AÇIK MI?

Eğitim kurumlarında uygulama okul türüne göre değişiklik gösterir:

Tam gün eğitim yapan okullarda:

• Sabah: Dersler normal şekilde devam eder.

• Öğleden Sonra: Saat 13.00 itibarıyla eğitim sona erer ve öğrenciler tatile çıkar.

Yarım gün eğitim yapan okullarda:

• Sabahçı öğrenciler: Yaklaşık 3 ders saati eğitim görür.

• Öğlenci öğrenciler: Sabah saat 10.00 civarında okula başlar, öğleye doğru eğitim biter.

Bu düzenleme, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve hazırlıkları için uygulanmaktadır.

28-29 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olan Çarşamba günü, tam gün resmi tatildir. Bu nedenle tüm okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve bankalar kapalı olacaktır. 28 Ekim öğleden sonrası yarım gün tatil, 29 Ekim ise tam gün tatil olarak kutlanır.