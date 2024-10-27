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28 Ekim okullar tatil mi? 28 Ekim'de okullar kapalı mı?

28 Ekim okullar tatil mi? 28 Ekim'de okullar kapalı mı?
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28 Ekim tarihinde okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Veliler ve öğrenciler, bu konuda resmi bir açıklama bekliyor. Peki, 28 Ekim okullar tatil mi? 28 Ekim'de okullar kapalı mı? İşte detaylar!

28 Ekim'in yarım gün olup olmadığı ve 28-29 Ekim tarihlerinde okulların tatil durumu, özellikle öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. "28 Ekim tatil mi, okullar açık mı?" ve "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda resmi tatil olacak mı?" gibi sorular gündemde. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olup olmayacağı ve okulların bu tarihlerde kapalı olup olmadığı konusunda bilgi almak isteyenler yanıt arıyor. Özellikle 28 Ekim'in yarım gün mü olduğu, okulların öğleden sonra eğitim verip vermeyeceği ve ders işlenip işlenmeyeceği hakkında detaylar büyük bir ilgiyle bekleniyor. Peki, 28 Ekim'de okul var mı, tatil mi ve yarım gün mü? Detaylar haberimizde...

28 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ OKUL VAR MI?

28 Ekim Pazartesi günü okullar yarım gündür. 28 Ekim Pazartesi günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatil, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile birleşerek tüm çalışanlar için tatil olacak.

28 Ekim okullar tatil mi? 28 Ekim'de okullar kapalı mı?

29 EKİM SALI GÜNÜ OKUL VAR MI?

29 Ekim Salı günü resmi tatil olması nedeniyle tüm yurtta okullar kapalıdır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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