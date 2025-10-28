28 Ekim Nöbetçi Eczaneler: Bugün eczaneler açık mı, kaça kadar açık? İl il nöbetçi eczane listesi!

Cumhuriyet Bayramı arifesi olan 28 Ekim, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun gereğince yarım gün resmi tatil olarak kabul edilir. Bu nedenle, Türkiye genelindeki eczaneler o gün için özel bir çalışma düzenine geçer. Peki, Bugün (28 Ekim) eczaneler açık mı, kaça kadar açık?

28 EKİM NÖBETÇİ ECZANELER

Normal eczaneler, 28 Ekim sabahı itibarıyla hizmet vermeye başlar ve öğle saatine kadar açık kalır. Ancak saat 13.00 itibarıyla resmi tatil başladığı için normal eczaneler kapanır. Bu saatten sonra yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam eder.

Nöbetçi eczaneler, halkın acil ilaç ihtiyacını karşılamak için öğleden sonra, akşam ve gece boyunca kesintisiz şekilde çalışır. Bu sistem, tüm illerde eczacı odaları tarafından planlanır ve her gün güncellenen listelerle halka duyurulur.

BUGÜN (28 EKİM) ECZANELER AÇIK MI?

28 Ekim günü eczaneler sabah saatlerinde normal şekilde açıktır. Türkiye genelinde eczanelerin büyük bir bölümü 09.00 ile 13.00 saatleri arasında hizmet verir. Öğle saatinden sonra ise resmi tatil başladığı için kapılarını kapatırlar.

Bu durum, yılın her 28 Ekim'inde aynı şekilde uygulanır. Çünkü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tam gün tatildir ve arife günü olan 28 Ekim yalnızca öğlene kadar mesai yapılır.

Dolayısıyla, eczaneden ilaç almak veya reçetenizi temin etmek istiyorsanız, 28 Ekim sabahı erken saatlerde gitmeniz gerekir. Öğleden sonra hizmet veren eczaneler yalnızca nöbetçi eczaneler olacaktır.

28 EKİM NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

BUGÜN ECZANELER KAÇA KADAR AÇIK?

Her yıl olduğu gibi 2025 yılında da 28 Ekim günü eczaneler yarım gün çalışacaktır. Çoğu eczane 09.00'da açılır ve 13.00'te kapanır.

Saat 13.00'ten sonra eczaneler resmen kapanmış sayılır ve yerini nöbetçi eczaneler alır. Bu nedenle, öğleden sonra ilaç ihtiyacı duyan vatandaşların mutlaka bulundukları bölgedeki nöbetçi eczaneleri kontrol etmeleri gerekir.

Nöbetçi eczaneler, bölgesel yoğunluğa göre farklı saatlerde kapanabilir. Büyük şehirlerde genellikle gece boyunca hizmet veren nöbetçi eczaneler bulunurken, küçük ilçelerde akşam saatlerine kadar açık kalan eczaneler olabilir. Bu nedenle, gitmeden önce eczaneyi telefonla arayarak açık olup olmadığını teyit etmek en sağlıklısıdır.

28 EKİM NÖBETÇİ ECZANE SORGULA

28 Ekim günü nöbetçi eczaneleri öğrenmenin birkaç güvenilir yolu vardır.

Öncelikle, bulunduğunuz ilin veya ilçenin Eczacı Odası web sitesinde yer alan "nöbetçi eczane listesi" bölümünü kontrol edebilirsiniz. Bu listeler her gün güncellenir ve eczanelerin açık olduğu saat aralıklarını da içerir.

Ayrıca, eczaneler.gen.tr, Türkiye Eczacıları Birliği portalları veya yerel belediyelerin dijital platformları üzerinden de sorgulama yapılabilir. Bu sistemler konumunuza göre en yakın nöbetçi eczaneyi harita üzerinden gösterir.

Mobil uygulamalar ve e-Devlet sistemi üzerinden de "nöbetçi eczane sorgulama" hizmeti mevcuttur. Akıllı telefonlardan bu platformlara erişerek en güncel bilgiyi birkaç saniyede edinebilirsiniz.

Unutulmaması gereken en önemli nokta, 28 Ekim öğleden sonra normal eczanelerin tamamen kapalı olacağı, dolayısıyla ilaç temini için sadece nöbetçi eczanelere başvurulması gerektiğidir.