28 Ekim'de eczaneler açık mı, yarım gün mü? 28 Ekim nöbetçi eczane nerede?

28 Ekim'de eczaneler açık mı, kapalı mı? Bugün (28 Ekim) eczaneler açık mı, saat kaçta açılıyor sorularına yanıt aranıyor. 28 Ekim eczaneler yarım gün mü ve saat kaça kadar açık olduğu merak ediliyor. 28 Ekim tatilinde nöbetçi eczane nerede? Detaylar haberimizdedir…

28 EKİM TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 1.5 günlük resmi tatil süresi içinde kutlanmaktadır. Bu yıl 29 Ekim Salı gününe denk geliyor. Bu tarihte bankalar, kamu kurumları ve okullar tatil olacaktır.

28 EKİM'DE ECZANELER AÇIK MI 2024?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın arifesi olan 28 Ekim'de birçok işletme yarım gün hizmet verecek. Eczaneler de bu kapsamda Pazartesi günü öğleden sonra saat 13.00'a kadar açık kalacak. Saat 13.00'ten sonra ise yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet sunmaya devam edecek.

29 EKİM ECZANELER AÇIK MI?

29 Ekim Salı günü tüm normal eczaneler kapalı olacak; ancak nöbetçi eczaneler, ihtiyaç duyan vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Ayrıca hastanelerin acil servisleri, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde kesintisiz olarak açık olacak.

NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA

Nöbetçi eczane sorgulama işlemleri, e-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. İllere ve ilçelere göre nöbetçi eczane arayan vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı'nın resmi web sitesi veya e-Devlet platformunu kullanarak bu bilgilere ulaşabilirler.

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