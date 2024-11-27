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27 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 27 Kasım tarihinde dünyada neler oldu?

27 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 27 Kasım tarihinde dünyada neler oldu?
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Tarihte bugün ne oldu sorusu merak edilirken 27 Kasım tarihinde dünyada ve Türkiye'de hangi olaylar yaşandığı birçok insan tarafından araştırılıyor. Tarih boyunca çeşitli ülkelerde önemli siyasi, sosyal ve kültürel olaylar yaşanmıştır. Peki, Tarihte bugün ne oldu? 27 Kasım tarihinde dünyada neler oldu?

Her yıl 27 Kasım'da farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 27 Kasım tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 27 Kasım tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1526 - Kanuni Sultan Süleyman, Avusturya seferine çıktı.

1909 - Thomas Edison, ilk sesli film gösterisini yaptı.

1919 - Bulgaristan, İtilaf Devletleri ile Neuilly Antlaşması'nı imzaladı.

1922 - Lalapaşa'nın kurtuluşu.

1924 - Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Başkanlığına Kâzım Karabekir Paşa seçildi.

1933 - Belgrad'ta Türkiye - Yugoslavya Dostluk, Saldırmazlık, Yargısal Çözüm, Hakemlik ve Uzlaştırma Antlaşması imzalandı.

1936 - Millet Meclisi, Hatay davasını Milletler Cemiyeti'ne götürmeye karar verdi.

1942 - Alman orduları, Toulon Limanı'na girerken; buradaki Fransız Donanması kendini yok etti.

1943 - Amasya, Çorum, Tokat, Ordu ve Kastamonu'da deprem oldu; 4016 kişi öldü, 23.785 ev yıkıldı.

1947 - İstanbul BJK İnönü Stadyumu açıldı.

1948 - İstanbul'da 22 Kasım'da başlayan 1948 Türkiye İktisat Kongresi sona erdi. Kongrede, devletçilik politikası eleştirildi, özel girişimciliğin teşviki istendi.

1950 - Kore'de Kunuri Savaşı başladı.

1961 - İstanbul Polisi, bacağında "Moskova" yazılı kâğıt bulunan kargayı nezarete aldı.

1967 - ABD Başkanı Johnson'un Kıbrıs Özel Temsilcisi Cyrus Vance, üçüncü kez Ankara'ya gelerek Dış İşleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ile görüştükten sonra Türkiye'nin yeni önerilerini götürdü. Yunan Cuntasından kesin cevabını vermesi istendi.

1967 - Fransa Başbakanı General Charles de Gaulle, İngiltere'nin Ortak Pazara girmesini veto etti.

1970 - Atatürk Kültür Merkezi (o zamanki adıyla İstanbul Kültür Sarayı), Arthur Miller'ın Cadı Kazanı adlı eseri sahnelenirken yandı. Kullanılamaz hale gelen bina tekrar açılacağı 1978 yılına kadar kapalı kalacaktır.

1976 - CHP, Sosyalist Enternasyonal'e üye olacağını açıkladı.

1978 - PKK, Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Fis köyünde kuruldu.

1978 - 1981 yılı UNESCO tarafından Atatürk Yılı ilan edildi.

1981 - Ankara'da 901 öğretim üyesi Yükseköğretim Kanunu'na karşı çıktı.

1990 - Birleşik Krallık'ta yapılan seçimler sonucu, John Major Başbakan oldu.

1990 - İki eşcinsel erkeğin evliliğinden ilk doğum gerçekleşti. Alternatif dünya eşcinseller günü olarak da kabul edilir.

1994 - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kuruldu.

1996 - Diyarbakır, Bingöl, Tunceli, Bitlis, Hakkâri, Mardin ve Siirt'in kırsal kesimlerinde sürdürülen operasyonlarda 52 PKK'lı öldürüldü, 5'i sağ yakalandı. Çatışmalarda 7 güvenlik görevlisi öldü.

1998 - Aydınlık Türkiye Partisi kuruldu.

2001 - Hubble Uzay Teleskobu, Güneş Sistemi dışındaki Osiris adlı bir gezegenin hidrojenden oluşmuş bir atmosfere sahip olduğunu keşfetti. Bu Güneş Sistemi dışında keşfedilmiş ilk atmosferdir.

2002 - BM silah denetçileri, dört yıl aradan sonra Irak'ta yeniden denetimlerine başladılar.

2005 - İlk kez kısmi yüz nakli Fransa'nın Amiens kentinde gerçekleştirildi.

2022 - Dünya'nın en büyük aktif yanardağı olan Mauna Loa'da püskürme başladı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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