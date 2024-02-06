26 Mart hangi burç? 26 Mart günü doğanların burcu nedir? 26 Mart Koç burcu mu?
Astroloji ve uzay bilimlerinde yer alan 12 burcun tarihleri aylara ve günlere göre değişmektedir. Her burcun yükselen burcu saatlere göre farklılık gösteriyor. Vatandaşlar 26 Mart doğanların burcu ne merak etti. Peki, 26 Mart hangi burç? 26 Mart gününde doğanların burcu hangi burç olmaktadır? 26 Mart doğumluların burcu ne olmaktadır? Yirmi Altı Mart burcu nedir? 26 Mart yükselen burcu nedir? 26 Mart burç günü nedir?
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TOPLAM KAÇ BURÇ VARDIR?
Toplamda 12 burç vardır. Bunlar; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarıdır.
Burçlar ve Günleri:
Oğlak burcu tarihi : 22 Aralık - 20 Ocak
Kova burcu tarihi : 21 Ocak - 19 Şubat
Balık burcu tarihi : 20 Şubat - 20 Mart
Koç burcu tarihi : 21 Mart - 20 Nisan
Boğa burcu tarihi : 21 Nisan - 20 Mayıs
İkizler burcu tarihi : 21 Mayıs - 21 Haziran
Yengeç burcu tarihi : 22 Haziran - 22 Temmuz
Aslan burcu tarihi : 23 Temmuz - 22 Ağustos
Başak burcu tarihi : 23 Ağustos - 23 Eylül
Terazi burcu tarihi : 23 Eylül - 23 Ekim
Akrep burcu tarihi : 23 Ekim - 22 Kasım
Yay burcu tarihi : 22 Kasım - 21 Aralık
26 MART HANGİ BURÇ?
26 Mart Koç burcuna aittir. 26 Mart günü doğanların burcu Koç burcu olmaktadır. 21 Mart - 20 Nisan tarihleri arasında doğanların burcu Koç'tur. Bu yüzden 26 Mart günü doğum günü olanların burcu da Koç burcu olur. 26 Mart yükselen burcunuzu internette yer alan hesaplama sitelerinden hesaplayabilirsiniz. Çünkü doğum tarihi saatinize göre yükselen ve alçalan burç değişebiliyor.
26 Mart günü burcu : Koç
26 MART YÜKSELEN BURÇLARI NEDİR?
Yükselen burçlar doğum saatine göre değişkenlik göstermektedir. Eğer doğduğunuz gün saat kaçta doğduğunuzu biliyorsanız yükselen burcunuzu kolaylıkla hesaplayabilirsiniz.
26 Mart yükselen saatleri ve burçları nedir?
00:00 Yay
00:30 Yay
01:00 Yay
01:30 Yay
02:00 Yay
02:30 Oğlak
03:00 Oğlak
03:30 Oğlak
04:00 Oğlak
04:30 Kova
05:00 Kova
05:30 Balık
06:00 Balık
06:30 Koç
07:00 Koç
07:30 Boğa
08:00 Boğa
08:30 İkizler
09:00 İkizler
09:30 İkizler
10:00 İkizler
10:30 Yengeç
11:00 Yengeç
11:30 Yengeç
12:00 Yengeç
12:30 Yengeç
13:00 Aslan
13:30 Aslan
14:00 Aslan
14:30 Aslan
15:00 Aslan
15:30 Başak
16:00 Başak
16:30 Başak
17:00 Başak
17:30 Başak
18:00 Başak
18:30 Terazi
19:00 Terazi
19:30 Terazi
20:00 Terazi
20:30 Terazi
21:00 Akrep
21:30 Akrep
22:00 Akrep
22:30 Akrep
23:00 Akrep
23:30 Akrep
KOÇ BURCU GÜNLERİ NE ZAMAN?
21 Mart - 20 Nisan tarihleri arasındaki günler Koç burcuna aittir. Buna göre aşağıdaki günlerde doğanlar Koç burcudur:
21 Mart günü burcu : Koç
22 Mart günü burcu : Koç
23 Mart günü burcu : Koç
24 Mart günü burcu : Koç
25 Mart günü burcu : Koç
26 Mart günü burcu : Koç
27 Mart günü burcu : Koç
28 Mart günü burcu : Koç
29 Mart günü burcu : Koç
30 Mart günü burcu : Koç
31 Mart günü burcu : Koç
1 Nisan günü burcu : Koç
2 Nisan günü burcu : Koç
3 Nisan günü burcu : Koç
4 Nisan günü burcu : Koç
5 Nisan günü burcu : Koç
6 Nisan günü burcu : Koç
7 Nisan günü burcu : Koç
8 Nisan günü burcu : Koç
9 Nisan günü burcu : Koç
10 Nisan günü burcu : Koç
11 Nisan günü burcu : Koç
12 Nisan günü burcu : Koç
13 Nisan günü burcu : Koç
14 Nisan günü burcu : Koç
15 Nisan günü burcu : Koç
16 Nisan günü burcu : Koç
17 Nisan günü burcu : Koç
18 Nisan günü burcu : Koç
19 Nisan günü burcu : Koç
20 Nisan günü burcu : Koç
KOÇ BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Koç burcu (Latince'si Aries) burçlar kuşağının ilk burcudur. 21 Mart - 20 Nisan günleri arasında doğanlar Koç burcuna aittir. Koç burcu yıllık yorumları aşağıdaki gibidir.
Zodyak Sembolü : Koç
Doğum Tarihleri : 21 Mart - 20 Nisan
Zodyak Elementi : Ateş
Zodyak Dörtlüsü : Öncü
Gezegeni : Mars
Etkili Gezegeni : Mars
KOÇ BURCU YILLIK BURÇ YORUMLARI
Koç burçları savaşçı kişilerdir ve yaşamlarında ortaya çıkan değişiklik veya problemlerle mücadele etmeyi her zaman başarırlar. 2011 yılında uranüs'ün yaşamınızda başlattığı değişiklikler ve beklenmeyen olaylar zinciri bu yıl hız kazanarak devam edecektir. Uranüs yaşamınızın fiziksel, ruhsal ve manevi boyutlarındaki tansiyonu açığa çıkarırken siz radikal değişiklikler yaparak çıkan tansiyonu fırsatlara dönüştürebileceksiniz. 24 haziran-19 eylül 2012 arası uranüs'ün plüton gezegeniyle 2015 yılına kadar gireceği dik açı pozisyonlarının ilk ikisi gerçekleşeceğinden, değişikliklere ayak uydurmak bu dönemde biraz zor olabilir. 2008 yılında 10. Kariyer evinize giren plüton zaten uzun vadeli değişiklikleri başlatmıştı. Ancak bu yıl uranüs'ün gücüyle bu değişiklikler hız kazanacak ve hiç beklemediğiniz gelişmeler kariyerinizi geleceğe taşıyacak. Koç karakterinin en önemli özelliklerinden biri de hızlı karar alma yeteneğidir. Biraz yavaşlayın ve önünüze çıkacak fırsatları düşünerek değerlendirin. Bu yıl fırsatçılığı ile bilinen jüpiter'in boğa burcuna girmesiyle yaşamınızda faydacı yaklaşımların önemi 11 haziran sonrası idealist yöntemlerin önüne geçecek. Koçların yönetici gezegeni olan mars'ın 3 temmuz tarihine kadar başak burcu ve 6. Kariyer evinizde kalması size, kariyerinizde atılım yapmadan önce detayları iyice değerlendirme şansı verecektir. 11 haziran tarihi itibarı ile jüpiter'in 3. İletişim evinize girmesi insanlarla daha olumlu ilişkiler kurabilme yeteneğinizin güçlenmesi anlamına geliyor. Sabırsız davranıp her şeyi bir anda yapmaya kalkışarak enerjinizi dağıtmadığınız sürece, ortaya çıkacak önemli bir projeyi hızla ilerletme olanağınız var. Satürn'ün 7. İlişkiler evinizde iki yıl süren ziyareti sonucu diğer insanlar ve yaşamınızdaki özel kişilerle olan ilişkileriniz konusunda pek çok şey öğrenmiş olacaksınız. Satürn'ün 5 ekim tarihinde 8. İlişki evinize girmesini takiben yaşamakta olduğunuz ilişkiyi güçlendirecek belki de yeni bir gönül ilişkisini başlatacaksınız. Önlerindeki fırsatlara düşünmeden atlayan koçlar için korku duygusu bir erdem olabilir. İnsanın endişe ve korkularına karşı yenik hissetmesi sinir bozucu olsa da sabırlı olmak ve bir şeye girişmeden tüm detayları incelemek size uzun vadede büyük yarar sağlayacaktır. Yaşamınızdaki değişimler başınızı döndürse de 2013 yılından itibaren istikrar oluşmaya başlayacak ve çabalarınız karşılığını kazandığınız, başarılı bir şekilde yerinizi koruduğunuz bir dönem geliyor.