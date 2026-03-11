Haberler

26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı

ASAL Araştırma'nın 26 ilde yaptığı ankete göre; katılımcıların yüzde 31,2'si düzenli namaz kıldığını, yüzde 62'si Ramazan'da oruç tuttuğunu ve yüzde 78,6'sı fitre, zekat ya da sadaka verdiğini belirtti.

  • ASAL Araştırma şirketinin Şubat 2026'da 26 ilde 2 bin 15 kişiyle yaptığı ankette katılımcıların yüzde 62'si Ramazan ayında düzenli oruç tuttuğunu belirtti.
  • Aynı ankette katılımcıların yüzde 31,2'si düzenli namaz kıldığını ifade etti.
  • Ankete katılanların yüzde 78,6'sı fitre, zekât veya sadaka verdiğini söyledi.

ASAL Araştırma şirketi, Şubat 2026'da 26 ilde 2 bin 15 kişiyle gerçekleştirdiği ankette vatandaşların ibadet alışkanlıklarını ölçtü. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 31,2'si düzenli namaz kıldığını ifade ederken, yüzde 62'si Ramazan ayında düzenli olarak oruç tuttuğunu belirtti. Ankette ayrıca yardımlaşma konusundaki eğilimler de dikkat çekti. Katılımcıların yüzde 78,6'sı fitre, zekât veya sadaka verdiğini söyledi.

NAMAZ KILMA ALIŞKANLIKLARI

Araştırmaya göre namaz kılma alışkanlıkları farklı kategorilere dağıldı. Katılımcıların yüzde 31,2'si düzenli olarak namaz kıldığını belirtirken, yüzde 22'si ara sıra namaz kıldığını ifade etti.

Yüzde 13,8'lik bir kesim daha önce namaz kıldığını ancak artık kılmadığını söylerken, yüzde 5,4'ü ileride namaz kılmayı düşündüğünü belirtti. Ankete katılanların yüzde 20'si namaz kılmadığını ifade ederken, yüzde 7,6'sı ise bu soruya cevap vermedi ya da fikri olmadığını belirtti.

RAMAZAN'DA ORUÇ TUTMA ORANLARI

Ramazan ayında oruç tutma alışkanlıklarına ilişkin sonuçlar da dikkat çekti. Ankete katılanların yüzde 62'si Ramazan boyunca düzenli olarak oruç tuttuğunu söyledi.

Katılımcıların yüzde 7,4'ü ara sıra oruç tuttuğunu ifade ederken, yüzde 11,6'sı geçmişte oruç tuttuğunu ancak şu anda tutamadığını belirtti. Yüzde 2,2'lik bir kesim ileride oruç tutmayı düşündüğünü dile getirirken, yüzde 15'i ise oruç tutmadığını söyledi. Ankete katılanların yüzde 1,8'i ise bu soruya yanıt vermedi.

Müslüman olmayan ülkede bu oranlar iyi

