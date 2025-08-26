26 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı...

Gün boyunca her kanalda farklı içerikler yer alırken, TV yayın akışı detayları sabah saatlerinden gece yarısına kadar büyük bir dikkatle takip ediliyor. Özellikle MasterChef Türkiye, Güldür Güldür Show, Kızılcık Şerbeti gibi sevilen yapımların ekranlarda yer alıp almayacağı merak konusu. İşte bugüne özel hazırlanmış detaylı 26 Ağustos TV yayın akışı…

ATV YAYIN AKIŞI

00:00 Aile Saadeti

00:20 Güven Bana

02:20 Kardeşlerim

05:20 Ateş Kuşları

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Can Borcu

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Oflu Hoca'nın Şifresi 2

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Güven Bana

23:20 Aile Saadeti

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Eşref Rüya

01:45 Ejder Yürek: Büyücünün Laneti

03:45 Poyraz Karayel

05:00 Kuzey Güney

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Uzak Şehir

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Dokunmayın Şabanıma

21:45 Dokunmayın Şabanıma

23:45 Eşref Rüya

NOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Transfer Dosyası

01:30 İlk Buluşma

03:00 Her Yerde Sen

04:00 Son Yaz

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

12:45 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Hava Muhalefeti

22:15 Başımız Belada

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı

02:00 Köşeyi Dönen Adam

03:15 Gelin Evi

06:00 Güzel Günler

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:00 Charlie'nin Melekleri

00:45 Kral Kaybederse

02:30 Baba Ocağı

04:00 Dürüye'nin Güğümleri

06:00 Kiralık Aşk

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Hayalimdeki Düğün

22:15 Hayalimdeki Düğün

23:45 Kral Kaybederse

TRT 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Gönül Dağı

02:00 Leyla ile Mecnun

04:40 Seksenler

06:00 Ege'nin Hamsisi

09:50 Kendi Düşen Ağlamaz

14:10 Seksenler

14:20 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

18:40 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

19:45 Kairat Almaty-Celtic

22:00 Strum Graz-Bodo/Glimt

TV8 YAYIN AKIŞI

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye