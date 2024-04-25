25 NİSAN TV YAYIN AKIŞI | Bugün hangi diziler var? Kanal D, Star TV, TRT1, ATV, TV8, Show TV, NOW TV
25 Nisan tarihinde hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu oldu. Kanal D, Star TV, TRT1, ATV, TV8, Show TV, NOW TV'nin yayın akışları izleyicilerin ilgisini çekiyor. Gün boyunca hangi dizilerin, hangi saatlerde yayınlanacağına dair bilgiler, izleyicilerin günlerini planlamalarında yardımcı oluyor.
25 Nisan tarihli TV yayın akışı yayınlandı. Kanal D, Star TV, TRT1, ATV, TV8, Show TV ve NOW TV'de bugün hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu. İzleyiciler, sevdikleri dizileri kaçırmamak için yayın akışını takip ediyor. 25 NİSAN TV YAYIN AKIŞI | Bugün hangi diziler var? Kanal D, Star TV, TRT1, ATV, TV8, Show TV, NOW TV
25 NİSAN 2024 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Güzel Günler
- 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 00:15 Sandık Kokusu
- 03:00 Bahar
- 05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 18:45 ATV Ana Haber
- 20:00 Aldatmak
- 00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
- 01:20 Kuruluş Osman
- 03:50 Maraşlı
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Afili Aşk
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Dönence
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 İnci Taneleri
- 00:15 Taş Kağıt Makas
- 02:45 Siyah Beyaz Aşk
- 04:30 Bodrum Masalı
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Benim Tatlı Yalanım
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
- 16:15 Güzel Köylü
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Sakla Beni
- 20:00 Sakla Beni
- 00:15 Yalı Çapkını
- 03:00 Aramızda Kalsın
- 05:00 Güzel Köylü
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:00 Dizi
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Aramızda Kalmasın
- 11:15 Survivor 2024
- 11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 14:00 Survivor Ekstra
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star 2024
- 00:15 Cevap Ver Türkiye
- 02:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 04:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05:00 İstiklal Marşı ve Günün Programı
- 06:00 İncir Ağacı
- 07:10 Benim Adım Melek
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:10 Seksenler
- 14:20 Gönül Dağı
- 17:40 Lingo Türkiye
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Kül Masalı
- 00:10 Kara Ağaç Destanı
- 02:40 Gönül Dağı
- 05:30 Kapanış
NOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:00 Yasak Elma
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Hudutsuz Sevda
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
- 20:00 Hudutsuz Sevda
- 00:15 Gaddar
- 02:45 Kirli Sepeti
- 05:15 Kefaret