Yarın okullar tatil mi 25 Kasım? 25 Kasım hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil edildi?

25 Kasım 2024 Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmediği, özellikle olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bölgelerde öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oluyor. 25 Kasım Pazartesi günü okullar tatil mi? Pazartesi günü hangi illerde okullar tatil edildi? 25 Kasım Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, 25 Kasım Pazartesi ( yarın ) okullar tatil mi? 25 Kasım hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil edildi? Detaylar haberimizde...

25 KASIM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Şiddetli kar yağışı nedeniyle Nevşehir, Kayseri ve Niğde'de il geneli ile Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde okullar tatil edildi.

4 İLİMİZDE OKULLAR TATİL

Nevşehir, Kayseri ve Niğde'de gece saatleri itibariyle etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildi. Adana'nın ise Tufanbeyli ilçesi genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma ihtimali karşın 25 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildi.