25 EYLÜL PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? Perşembe günü hangi diziler var?

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

25 Eylül 2025 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında birbirinden popüler diziler ve programlar yayınlanacak. İzleyiciler, hem yeni bölümleri hem de sevilen tekrarları takip edebilirler. İşte kanallara göre detaylı programlar:

25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM ATV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

ATV ekranları, 25 Eylül Perşembe günü sabah saatlerinden gece yarısına kadar dopdolu bir yayın akışı sunuyor. İşte detaylar:

00:00 Aşk ve Gözyaşı

01:45 Can Borcu

04:30 Kardeşlerim

06:30 Ateş Kuşları

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Aşk ve Gözyaşı

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

ATV'de akşam saatlerinde özellikle yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" büyük ilgi görecek.

25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM KANAL D'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

KANAL D'de Perşembe günü sabah ve gece saatlerine kadar pek çok dizi ve program izleyicilerle buluşacak:

00:00 Eşref Rüya

00:15 Arka Sokaklar

02:30 Poyraz Karayel

04:30 Kuzey Güney

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

23:15 Eşref Rüya

KANAL D'nin akşam saatlerinde yayınlanacak "Uzak Şehir" dizisi, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE NOW TV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM NOW TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

Now TV, dijital ve televizyon izleyicileri için zengin bir yayın akışı sunuyor:

00:00 Kıskanmak

01:30 Halef

04:00 Yaz Şarkısı

04:45 Bay Yanlış

06:00 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Halef

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Halef

23:00 Halef

NOW TV'de özellikle "Halef" dizisinin tekrar bölümleri akşam boyunca yayınlanacak ve izleyiciler tarafından takip edilecek.

25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM SHOW TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

SHOW TV'de 25 Eylül Perşembe günü sabah ve akşam saatlerinde birçok dizi ve program yayınlanacak:

00:00 Kızılcık Şerbeti

01:45 Bahar

04:00 Veliaht

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Veliaht

23:15 Veliaht

SHOW TV'de akşam saatlerinde "Veliaht" dizisinin yeni bölümü yayınlanacak, izleyiciler için en çok merak edilen içeriklerden biri olacak.

25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM STAR TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

STAR TV'de diziseverler için sabah ve akşam saatlerinde birçok seçenek bulunuyor:

00:00 Sahipsizler

00:15 Çarpıntı

03:00 Baba Ocağı

04:30 Dürüye'nin Güğümleri

06:00 Söz

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Çılgın İkili 3

22:30 Çılgın İkili 3

Akşam saatlerinde STAR TV'de "Çılgın İkili 3" dizisi ekranlarda olacak ve izleyiciler tarafından büyük ilgi görecek.

25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM TRT 1'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

TRT 1, Perşembe günü spor ve dizi programlarını bir arada sunuyor:

00:00 Dinamo Zagreb - Fenerbahçe

00:15 Cennetin Çocukları

02:55 Seksenler

04:15 Lingo Türkiye

05:30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:20 Kalk Gidelim

09:20 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Mehmed: Fetihler Sultanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Cennetin Çocukları

23:05 Mehmed: Fetihler Sultanı

TRT 1'de akşam saatlerinde "Cennetin Çocukları" ve "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizileri öne çıkıyor.

25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM TV8'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

TV8, özellikle yarışma ve eğlence programlarıyla izleyicilerin ilgisini çekiyor:

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:00 Gel Konuşalım

05:00 Oynat Bakalım

06:30 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

13:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

Akşam saatlerinde TV8'de "MasterChef Türkiye" programı büyük bir izleyici kitlesini ekran başına çekmeye devam ediyor.