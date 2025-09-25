25 EYLÜL PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? Perşembe günü hangi diziler var?
Televizyon tutkunları 25 Eylül 2025 Perşembe akşamını şimdiden merak ediyor! Bu akşam ekranlarda hangi diziler olacak, hangi kanalda neler yayınlanacak? ATV, KANAL D, NOW TV, SHOW TV, STAR TV, TRT 1 ve TV8'de hangi diziler var? İşte detaylar...
25 Eylül 2025 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında neler olacak merak ediyor musunuz? A Tv'den KANAL D'ye, SHOW TV'den TV8'e kadar tüm kanalların bu akşamki dizilerini, yarışmalarını ve özel programlarını tek tek derledik. Sabah kuşağından geceye kadar tüm yayın akışını öğrenerek, favori dizinizi ve programınızı kaçırmadan izleyebilirsiniz. Peki, Bu akşam hangi diziler var? Perşembe günü hangi diziler var? 25 Eylül Perşembe yayın akışına dair tüm detaylar haberimizde...
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
25 Eylül 2025 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında birbirinden popüler diziler ve programlar yayınlanacak. İzleyiciler, hem yeni bölümleri hem de sevilen tekrarları takip edebilirler. İşte kanallara göre detaylı programlar:
25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM ATV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)
ATV ekranları, 25 Eylül Perşembe günü sabah saatlerinden gece yarısına kadar dopdolu bir yayın akışı sunuyor. İşte detaylar:
00:00 Aşk ve Gözyaşı
01:45 Can Borcu
04:30 Kardeşlerim
06:30 Ateş Kuşları
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Aşk ve Gözyaşı
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
ATV'de akşam saatlerinde özellikle yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" büyük ilgi görecek.
25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM KANAL D'DE HANGİ DİZİLER VAR?)
KANAL D'de Perşembe günü sabah ve gece saatlerine kadar pek çok dizi ve program izleyicilerle buluşacak:
00:00 Eşref Rüya
00:15 Arka Sokaklar
02:30 Poyraz Karayel
04:30 Kuzey Güney
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
23:15 Eşref Rüya
KANAL D'nin akşam saatlerinde yayınlanacak "Uzak Şehir" dizisi, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.
25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE NOW TV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM NOW TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)
Now TV, dijital ve televizyon izleyicileri için zengin bir yayın akışı sunuyor:
00:00 Kıskanmak
01:30 Halef
04:00 Yaz Şarkısı
04:45 Bay Yanlış
06:00 Karagül
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Halef
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Halef
23:00 Halef
NOW TV'de özellikle "Halef" dizisinin tekrar bölümleri akşam boyunca yayınlanacak ve izleyiciler tarafından takip edilecek.
25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM SHOW TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)
SHOW TV'de 25 Eylül Perşembe günü sabah ve akşam saatlerinde birçok dizi ve program yayınlanacak:
00:00 Kızılcık Şerbeti
01:45 Bahar
04:00 Veliaht
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
23:15 Veliaht
SHOW TV'de akşam saatlerinde "Veliaht" dizisinin yeni bölümü yayınlanacak, izleyiciler için en çok merak edilen içeriklerden biri olacak.
25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM STAR TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)
STAR TV'de diziseverler için sabah ve akşam saatlerinde birçok seçenek bulunuyor:
00:00 Sahipsizler
00:15 Çarpıntı
03:00 Baba Ocağı
04:30 Dürüye'nin Güğümleri
06:00 Söz
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Çılgın İkili 3
22:30 Çılgın İkili 3
Akşam saatlerinde STAR TV'de "Çılgın İkili 3" dizisi ekranlarda olacak ve izleyiciler tarafından büyük ilgi görecek.
25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM TRT 1'DE HANGİ DİZİLER VAR?)
TRT 1, Perşembe günü spor ve dizi programlarını bir arada sunuyor:
00:00 Dinamo Zagreb - Fenerbahçe
00:15 Cennetin Çocukları
02:55 Seksenler
04:15 Lingo Türkiye
05:30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:20 Kalk Gidelim
09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Mehmed: Fetihler Sultanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Cennetin Çocukları
23:05 Mehmed: Fetihler Sultanı
TRT 1'de akşam saatlerinde "Cennetin Çocukları" ve "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizileri öne çıkıyor.
25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM TV8'DE HANGİ DİZİLER VAR?)
TV8, özellikle yarışma ve eğlence programlarıyla izleyicilerin ilgisini çekiyor:
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:00 Gel Konuşalım
05:00 Oynat Bakalım
06:30 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
Akşam saatlerinde TV8'de "MasterChef Türkiye" programı büyük bir izleyici kitlesini ekran başına çekmeye devam ediyor.