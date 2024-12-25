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25 Aralık tarihte bugün ne oldu? 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşu mu?

25 Aralık tarihte bugün ne oldu? 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşu mu?
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25 Aralık tarihi, Türkiye için önemli olayların yaşandığı bir gün olarak tarihe geçmiştir. Özellikle 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşu olarak anılır ve bu özel gün her yıl büyük bir coşkuyla kutlanır. Peki, 25 Aralık tarihte bugün ne oldu? 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşu mu? İşte detaylar!

25 Aralık tarihte bugün neler olduğu merak konusu olmaya devam ediyor. Tarihte yaşanan önemli olaylar, bu olayların önemi ve anlamı birçok kişi tarafından detaylı bir şekilde araştırılıyor. Geçmişte bu tarihte yaşanan gelişmeler, günümüzde dahi etkilerini sürdürebilen tarihi dönüm noktalarını içeriyor. Savaşlar, barış antlaşmaları, önemli liderlerin doğum ve ölüm tarihleri, bilimsel keşifler, toplumsal hareketler ve kültürel olaylar gibi birçok başlık, 25 Aralık'ın tarih sayfalarında yerini alıyor. Peki, 25 Aralık tarihte bugün ne oldu? 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşu mu?

25 ARALIK TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

336 - İlk Noel kutlaması, Roma'da yapıldı.

1522 - Rodos, Osmanlı egemenliğine girdi.

1638 - Osmanlı Ordusu, Bağdat'a girdi.

1683 - II. Viyana Kuşatmasının başarısızlıkla sonuçlanması üzerine, Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, boğularak idam edildi.

1809 - Amerikalı doktor Ephraim McDowell, kliniğine hamileyim diyerek gelen Jane Todd Crawford'un, yumurtalığından 10 kiloluk tümor aldı. Bu, ilk başarılı alt karın ameliyatı olarak tarihe geçti. Crawford, 21 yıl daha yaşadı.

1921 - Gaziantep'in Fransız işgalinden kurtuluşu

1922 - TBMM'nin gizli oturumunda, Başbakan H. Rauf Orbay'ın Lozan Konferansı hakkındaki açıklamaları ve görüşmeleri yapıldı.

1926 - Japon İmparatoru Taişo'nun ölümü üzerine, oğlu Hirohito İmparator oldu.

1932 - Çin'in Guangzhou bölgesinde 7,6 şiddetinde deprem: 70.000 kişi öldü.

1952 - Said-i Nursi'nin yargılanmasına başlandı.

1963 - Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kuruldu.

1963 - Kıbrıs'ta Kıbrıs Mücadelesi Ulusal Örgütü EOKA, Ada'nın her yanında Türklere karşı saldırılar düzenledi. Çok sayıda Kıbrıslı Türk öldü. Türkiye savaş uçakları, Kıbrıs üzerinde uçuşlar yaptı.

1972 - Nikaragua'daki depremde 10 bin kişi öldü.

1976 - Hac'dan dönerken gemilerinin batması sonucu 100 kişi öldü.

1989 - Romanya Devlet Başkanı Nikolay Çavuşesku ve eşi Elena Çavuşesku idam edildi. Çavuşesku çifti olağanüstü bir mahkemede yargılanmışlardı.

1990 - Tim Berners-Lee; HTML ve World Wide Web'in temellerini attı. İlk defa iki bilgisayar arasında hypertext teknolojisi kullanılarak sunucu bağlantısı gerçekleştirildi.

1991 - Mihail Gorbaçov, Sovyetler Birliği başkanlığı görevinden istifa etti. Ülke ertesi gün resmen dağıldı.

1991 - PKK militanları, İstanbul Bakırköy'de Çetinkaya Mağazalarına molotofkokteyli attı. Çıkan yangında 11 kişi öldü.

2000 - Rusya Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği Marşı'nın üzerine Aleksandr Aleksandrov tarafından yeni yazılan sözlerle hazırlanan yeni Rusya Ulusal Marşı'nın kabulü üzerine yasayı imzaladı.

2021 - James Webb Uzay Teleskopu, Ariane 5 roketiyle kalkış yaptı.

25 Aralık tarihte bugün ne oldu? 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşu mu?

25 ARALIK GAZİANTEP'İN KURTULUŞU MU?

Evet, 25 Aralık 1921, Gaziantep'in Fransız işgalinden kurtuluşu tarihidir. Bu gün, Gaziantep halkının bağımsızlık mücadelesinin zaferle sonuçlandığı önemli bir dönüm noktasıdır. Fransız işgaline karşı verilen mücadelede halkın kararlılığı ve direnişi, Türk Kurtuluş Savaşı'nın simgelerinden biri haline gelmiştir.

Gaziantep, bu kahramanlık mücadelesi nedeniyle 8 Şubat 1921'de TBMM tarafından "Gazi" unvanı ile onurlandırılmıştır. 25 Aralık, Gaziantep'te her yıl coşkuyla kutlanır ve şehitler anılır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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