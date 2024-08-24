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24 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?

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24 Ağustos tarihinde televizyon kanallarında hangi programlar var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanallarının yayın akışı listesi merak ediliyor. İşte, bugün televizyon ekranlarında izleyicileri bekleyen programlar!

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak ediliyor. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 24 Ağustos yayın akışı Bugün hangi diziler var? 24 Ağustos Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 24 Ağustos Cuma ATV, TV8, Star, Kanal D, Now, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 - Yabancı Damat (Tekrar)

08:30 - Konuştukça (Yeni Bölüm, Yeni Sezon)

09:45 - Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm)

13:00 - Yumurcak Köprüaltı Çocuğu

14:45 - Yalan (Tekrar)

18:30 - Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)

20:00 - Turnike (Tekrar)

22:45 - Çok Akustik (Yeni Bölüm)

01:00 - Çok Akustik (Tekrar)

03:00 - Güneşi Beklerken (Tekrar)

04:00 - Müzik Arası (Yeni Bölüm)

05:00 - Kalbim Ege'de Kaldı (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:33 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:35 - Beni Böyle Sev

08:50 - Yedi Numara

09:45 - Yeditepe İstanbul

10:40 - Hayallerinin Peşinde

11:35 - Türk Sineması: "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"

13:00 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

14:05 - Seksenler

16:05 - Gönül Dağı

19:00 - Ana Haber

20:00 - Yeşil Deniz Milenyum

23:30 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:05 - Türk Sineması: "Yaşamak"

02:50 - Seksenler

04:00 - Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 - Bahtiyar Ölmez (15. Bölüm)

10:00 - Aile İşi (3. Bölüm)

12:40 - Windstorm 3 (Yabancı Sinema)

14:50 - Alan (Özel Bölüm)

16:50 - Ay Lav Yu Tuu (Yerli Sinema)

19:00 - ATV Ana Haber

20:00 - Terminatör 2: Mahşer Günü (Yabancı Sinema)

22:50 - Godzilla (Yabancı Sinema)

01:20 - Ateş Kuşları (53. Bölüm)

04:00 - Bir Küçük Gün Işığı

Carte Gold AMEX: Profitez de la 1ère année offerte

American Express

Ce jeu est si beau. Si vous avez un ordinateur, c'est un must

Game of Thrones: Winter is coming

by Taboola

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 - Yeni Gelin (Tekrar)

08:00 - Kuma

10:00 - Cumartesi Sürprizi (Canlı)

13:00 - İşte Hayat

14:45 - Acele Koca Aranıyor

16:30 - Evlidir Ne Yapsa Yeridir

18:25 - Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)

20:00 - Güldür Güldür Show (Tekrar)

23:45 - Suçlular Takımı

02:15 - Suçlular Takımı

04:30 - Evlidir Ne Yapsa Yeridir

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 - İki Aile (Yerli Dizi - Tekrar)

09:30 - Sefirin Kızı (Yerli Dizi - Tekrar)

13:00 - Aramızda Kalsın (Yerli Dizi - Tekrar)

16:00 - Kiralık Aşk (Yerli Dizi - Tekrar)

19:00 - Star Haber (Haber - Canlı)

20:00 - Kocan Kadar Konuş (Yerli Film)

22:20 - Kocan Kadar Konuş (Yerli Film - Tekrar)

00:20 - Yalı Çapkını (Yerli Dizi - Tekrar)

03:00 - İstanbullu Gelin (Yerli Dizi - Tekrar)

05:00 - Kiralık Aşk (Yerli Dizi - Tekrar)

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 - Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 - Aşk Mantık İntikam

13:00 - Memet Özer ile Mutfakta

14:15 - Yasak Elma

16:30 - Hudutsuz Sevda

19:00 - NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 - İki Gönül Bir Oluversin Gari

22:45 - Sen Çal Kapımı

00:45 - İlk Buluşma

02:30 - Mucize Doktor

05:00 - Yasak Elma

06:00 - Şahane Hayatım

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 - Dizi

07:15 - 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 - Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 - MasterChef Türkiye

13:15 - Gazete Magazin Yaz / Yeni Bölüm

16:45 - Parola Parola / Yeni Bölüm

20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 - Parola Parola

02:45 - Gazete Magazin

04:45 - Yabancı Sinema

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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