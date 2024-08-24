24 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
24 Ağustos tarihinde televizyon kanallarında hangi programlar var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanallarının yayın akışı listesi merak ediliyor. İşte, bugün televizyon ekranlarında izleyicileri bekleyen programlar!
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak ediliyor. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 24 Ağustos yayın akışı Bugün hangi diziler var? 24 Ağustos Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 24 Ağustos Cuma ATV, TV8, Star, Kanal D, Now, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Yabancı Damat (Tekrar)
08:30 - Konuştukça (Yeni Bölüm, Yeni Sezon)
09:45 - Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm)
13:00 - Yumurcak Köprüaltı Çocuğu
14:45 - Yalan (Tekrar)
18:30 - Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 - Turnike (Tekrar)
22:45 - Çok Akustik (Yeni Bölüm)
01:00 - Çok Akustik (Tekrar)
03:00 - Güneşi Beklerken (Tekrar)
04:00 - Müzik Arası (Yeni Bölüm)
05:00 - Kalbim Ege'de Kaldı (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:33 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:35 - Beni Böyle Sev
08:50 - Yedi Numara
09:45 - Yeditepe İstanbul
10:40 - Hayallerinin Peşinde
11:35 - Türk Sineması: "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"
13:00 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
14:05 - Seksenler
16:05 - Gönül Dağı
19:00 - Ana Haber
20:00 - Yeşil Deniz Milenyum
23:30 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:05 - Türk Sineması: "Yaşamak"
02:50 - Seksenler
04:00 - Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 - Bahtiyar Ölmez (15. Bölüm)
10:00 - Aile İşi (3. Bölüm)
12:40 - Windstorm 3 (Yabancı Sinema)
14:50 - Alan (Özel Bölüm)
16:50 - Ay Lav Yu Tuu (Yerli Sinema)
19:00 - ATV Ana Haber
20:00 - Terminatör 2: Mahşer Günü (Yabancı Sinema)
22:50 - Godzilla (Yabancı Sinema)
01:20 - Ateş Kuşları (53. Bölüm)
04:00 - Bir Küçük Gün Işığı
Carte Gold AMEX: Profitez de la 1ère année offerte
American Express
Ce jeu est si beau. Si vous avez un ordinateur, c'est un must
Game of Thrones: Winter is coming
by Taboola
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 - Yeni Gelin (Tekrar)
08:00 - Kuma
10:00 - Cumartesi Sürprizi (Canlı)
13:00 - İşte Hayat
14:45 - Acele Koca Aranıyor
16:30 - Evlidir Ne Yapsa Yeridir
18:25 - Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)
20:00 - Güldür Güldür Show (Tekrar)
23:45 - Suçlular Takımı
02:15 - Suçlular Takımı
04:30 - Evlidir Ne Yapsa Yeridir
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - İki Aile (Yerli Dizi - Tekrar)
09:30 - Sefirin Kızı (Yerli Dizi - Tekrar)
13:00 - Aramızda Kalsın (Yerli Dizi - Tekrar)
16:00 - Kiralık Aşk (Yerli Dizi - Tekrar)
19:00 - Star Haber (Haber - Canlı)
20:00 - Kocan Kadar Konuş (Yerli Film)
22:20 - Kocan Kadar Konuş (Yerli Film - Tekrar)
00:20 - Yalı Çapkını (Yerli Dizi - Tekrar)
03:00 - İstanbullu Gelin (Yerli Dizi - Tekrar)
05:00 - Kiralık Aşk (Yerli Dizi - Tekrar)
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 - Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 - Aşk Mantık İntikam
13:00 - Memet Özer ile Mutfakta
14:15 - Yasak Elma
16:30 - Hudutsuz Sevda
19:00 - NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 - İki Gönül Bir Oluversin Gari
22:45 - Sen Çal Kapımı
00:45 - İlk Buluşma
02:30 - Mucize Doktor
05:00 - Yasak Elma
06:00 - Şahane Hayatım
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 - Dizi
07:15 - 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 - Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 - MasterChef Türkiye
13:15 - Gazete Magazin Yaz / Yeni Bölüm
16:45 - Parola Parola / Yeni Bölüm
20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 - Parola Parola
02:45 - Gazete Magazin
04:45 - Yabancı Sinema