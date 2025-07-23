23 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8
23 Temmuz TV yayın akışı merakla araştırılıyor. Bugün televizyonda neler var sorusu, izleyicilerin günün planlarını yaparken en çok sorduğu sorulardan biri haline geldi.
Bugün televizyonda neler var sorusunun cevabı, hem gündüz kuşağını hem de akşam yayınlarını takip edenler için önemli hale geliyor. TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8 ve diğer kanalların günlük programları belli oldu. Peki, 23 Temmuz Çarşamba günü televizyonda hangi yapımlar var?
ATV YAYIN AKIŞI
00:00 Aile Saadeti
02:20 Bir Gece Masal
05:10 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Uncharted: Kayıp Miras
22:30 Aile Saadeti
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:00 Doktor Civanım
03:00 Zalim İstanbul
04:45 Kuzey Güney
07:00 Kavak Yelleri
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Password
23:15 Ay Meteoru
NOW TV YAYIN AKIŞI
00:00 Yetenek Sizsiniz
00:15 İlk Buluşma
02:15 İnadına Aşk
04:00 Kefaret
06:00 Karagül
08:00 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Yetenek Sizsiniz
23:30 Transfer Dosyası
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:00 Dolap Beygiri
01:30 Kızılcık Şerbeti
03:45 Dolap Beygiri
06:00 Siyah Kalp
09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Hükümet Kadın 2
22:15 Eşkıya
STAR TV YAYIN AKIŞI
00:00 Aykut Enişte 2
00:45 Arabesk
01:50 Aramızda Kalsın
04:00 Kiralık Aşk
05:30 Erkenci Kuş
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Cehennem Melekleri 4
22:15 Cehennem Melekleri 4
TRT 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Kanatlarını Aç
01:05 Leyla ile Mecnun
03:40 Seksenler
05:00 Kim Gitsin?
06:00 Balkan Ninnisi
08:25 Kod Adı Kırlangıç
09:45 Kasaba Doktoru
13:00 Seksenler
14:10 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Gönül Dağı
23:10 Sakın Dışarı Çıkma
TV8 YAYIN AKIŞI
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 Yaparsın Bilirim
03:30 Gazete Magazin Yaz
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin Yaz
13:00 Yaparsın Bilirim
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye