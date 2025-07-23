23 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8

Bugün televizyonda neler var sorusunun cevabı, hem gündüz kuşağını hem de akşam yayınlarını takip edenler için önemli hale geliyor. TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8 ve diğer kanalların günlük programları belli oldu. Peki, 23 Temmuz Çarşamba günü televizyonda hangi yapımlar var?

ATV YAYIN AKIŞI

00:00 Aile Saadeti

02:20 Bir Gece Masal

05:10 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kader Oyunları

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Uncharted: Kayıp Miras

22:30 Aile Saadeti

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Doktor Civanım

03:00 Zalim İstanbul

04:45 Kuzey Güney

07:00 Kavak Yelleri

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Password

23:15 Ay Meteoru

NOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Yetenek Sizsiniz

00:15 İlk Buluşma

02:15 İnadına Aşk

04:00 Kefaret

06:00 Karagül

08:00 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Yetenek Sizsiniz

23:30 Transfer Dosyası

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Dolap Beygiri

01:30 Kızılcık Şerbeti

03:45 Dolap Beygiri

06:00 Siyah Kalp

09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Hükümet Kadın 2

22:15 Eşkıya

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:00 Aykut Enişte 2

00:45 Arabesk

01:50 Aramızda Kalsın

04:00 Kiralık Aşk

05:30 Erkenci Kuş

07:00 Menajerimi Ara

09:00 Ada Masalı

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Cehennem Melekleri 4

22:15 Cehennem Melekleri 4

TRT 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Kanatlarını Aç

01:05 Leyla ile Mecnun

03:40 Seksenler

05:00 Kim Gitsin?

06:00 Balkan Ninnisi

08:25 Kod Adı Kırlangıç

09:45 Kasaba Doktoru

13:00 Seksenler

14:10 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Gönül Dağı

23:10 Sakın Dışarı Çıkma

TV8 YAYIN AKIŞI

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Yaparsın Bilirim

03:30 Gazete Magazin Yaz

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin Yaz

13:00 Yaparsın Bilirim

16:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye