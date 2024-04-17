23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri başladı. 23 Nisan özel sektör için resmi tatil mi? Sorusu da birçok kişi tarafından merak edilmekte. Takvimlerde resmi bir tatil olarak işaretlenen 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak bilinir. Peki, 23 Nisan özel sektör için resmi tatil mi? 23 Nisan özel sektör resmi tatil var mı?

23 NİSAN ÖZEL SEKTÖR İÇİN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan, resmi olarak tatil ilan edilmiştir. Bu nedenle, okullar ve resmi daireler kapalı olacak. Üniversiteler ve liseler de bu özel günde tatil edilecektir. Yani 23 nisan tarihinde liseler de tatildir. Özel sektör çalışanları da resmi tatil uygulamasından faydalanacak. Ancak, resmi tatil olmasına rağmen çalışması gereken vatandaşlar, ekstra mesai ücretini hak edeceklerdir. Buna göre 23 Nisan özel sektör için resmi tatildir. 23 Nisan özel sektörde tam gün resmi tatil uygulanacaktır.

23 NİSAN'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

23 Nisan 2024 Salı günü, okullar ve üniversiteler resmi tatil ilan edilecek. Bu özel gün, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için ülkemizde geniş çapta kutlamalara ev sahipliği yapacak.