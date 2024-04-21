23 NİSAN'DA KARGOLAR AÇIK MI? 23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu?
23 NİSAN'DA KARGOLAR AÇIK MI? 23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kargo firmalarının çalışıp çalışmayacağı merak konusu oldu. 23 Nisan'da kargoların açık olup olmadığı merak ediliyor.
23 Nisan'da kargolar açık mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde bu sorunun cevabı merak ediliyor. Vatandaşlar, 23 Nisan'da kargoların açık mı kapalı mı olduğunu araştırıyor. Bilindiği üzere 23 Nisan Salı günü resmi tatil olarak kutlanacak ve birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Peki, 23 NİSAN'DA KARGOLAR AÇIK MI? 23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu?
23 NİSAN'DA KARGOLAR AÇIK MI?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir. Bu nedenle, kargo firmaları 23 Nisan 2024 Salı günü kapalı olacak.
2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı