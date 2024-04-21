23 Nisan'da kargolar açık mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde bu sorunun cevabı merak ediliyor. Vatandaşlar, 23 Nisan'da kargoların açık mı kapalı mı olduğunu araştırıyor. Bilindiği üzere 23 Nisan Salı günü resmi tatil olarak kutlanacak ve birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Peki, 23 NİSAN'DA KARGOLAR AÇIK MI? 23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu?

23 NİSAN'DA KARGOLAR AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir. Bu nedenle, kargo firmaları 23 Nisan 2024 Salı günü kapalı olacak.

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı