TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Eleme gecesinde kimin yarışmaya veda ettiği merak konusu oldu. Peki, 23 Ekim MasterChef kim elendi? MasterChef son bölüm kim elendi? Masterchef'te elenen isim kim oldu? İşte detaylar...

Masterchef bugün kim elendi? TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında bu akşam yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. İzleyiciler, kimin elendiğini araştırıyor. MasterChef bu hafta kimin elendiği merak konusu oldu. Peki, 23 Ekim MasterChef kim elendi? MasterChef son bölüm kim elendi? Masterchef'te elenen isim kim oldu? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF 23 EKİM ELEME GECESİ 1. TUR KAZANANLARI KİM OLDU?

1. turda en iyi 3 kişi:

- Metin

- Gamze

- Tolga

MASTERCHEF 2. TURDA EN İYİ TABAĞI KİM ÇIKARTTI?

Bu akşam son 3'e kalan yarışmacılar Tayfun, Atike ve Fatma Nur olmuştu. Sonuçlar şöyle:

2. turda gecenin 1. si : Tayfun

2. turda gecenin 2. si : Fatma Nur

2. turda gecenin 3. sü : Atike

23 EKİM MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Metin, Atike, Tayfun, Gamze, Fatma Nur ve Tolga arasında eleme heyecanı yaşandı. İki aşamalı eleme oyununun ardından yarışmaya veda eden isim ise Atike oldu. Elendikten sonra gözyaşlarına hakim olamayan Atike, şeflere tek tek teşekkür etti.

MASTERCHEF SON BÖLÜM KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de eleme potasına kalan yarışmacılar, ilk etapta fesleğen ve reyhan kullanarak yaratıcı ve lezzetli tabaklar yaptı. Sürenin sonunda ise Metin, Gamze ve Tolga lezzetli yemekleri sayesinde eleme potasından kurtuldu. Son üçe kalan Fatma Nur, Atike ve Tayfun ise 45 dakikada Danilo Zanna'nın imza yemeği olarak raviolone tarifini yapmaya çalıştı. Zorlu geçen eleme etabından ilk çıkan ise Tayfun oldu. Son ikiye kalan Fatma Nur ve Atike'den MasterChef Türkiye hayallerine veda eden isim Atike oldu.