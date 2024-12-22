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23 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu

23 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu
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Ankara'da 23 Aralık tarihinde hava durumu nasıl olacak, kar yağışı bekleniyor mu? Ankara sakinleri için hava durumu bilgileri ve tahminleri önem taşıyor. Peki, Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? İşte detaylar!

23 Aralık Ankara hava durumu tahminleri açıklandı. Meteoroloji'den alınan verilere göre, başkentte bugün hava parçalı bulutlu ve soğuk olacak. Peki, Ankara'da kar yağacak mı? Günlük ve 5 günlük tahminler, Ankara'daki hava koşullarıyla ilgili detayları ortaya koyuyor. Başkentte kış kendini hissettirmeye devam ediyor. 23 Aralık'ta Ankara'da hava sıcaklıklarının düşük seyredeceği tahmin ediliyor. Ankara günlük hava durumu ve önümüzdeki 5 gün boyunca beklenen tahminler haberimizde!

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

23 Aralık 2024 Pazartesi günü Ankara'da hava genellikle az bulutlu olacak ve sakin bir atmosfer hakim olacak. Gün boyunca yağış beklenmiyor, bu da dışarıdaki planlarınızı rahatlıkla yapabileceğiniz anlamına geliyor. Ancak, gün içerisindeki sıcaklık değerleri oldukça serin olacak.

Gündüz en yüksek sıcaklık 6°C civarında olacak. Güneşin etkisiyle hava biraz ısınsa da kış mevsiminin etkisiyle üşütebilecek bir serinlik hissedilebilir.

Gece en düşük sıcaklık ise 0°C'ye kadar düşecek. Özellikle gece saatlerinde dışarı çıkmayı planlıyorsanız, soğuk havaya uygun şekilde giyinmeyi ihmal etmeyin.

Sabah saatlerinde yer yer hafif bir ayaz hissedilebilir ve gece saatlerinde don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekebilir. Ankara'nın tipik kış havasına uygun olarak rüzgarlar hafif seyredecek, bu nedenle rüzgarın olumsuz bir etkisi beklenmiyor.

23 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;

23 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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