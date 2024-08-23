23 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 23 Ağustos yayın akışı Bugün hangi diziler var? 23 Ağustos Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 23 Ağustos Cuma ATV, TV8, Star, Kanal D, Now, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

23 AĞUSTOV TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Kİ

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli 6

22:30 Ölmek İçin Bir Gün

00:30 Hızlı ve Öfkeli 6

02:45 Gelinim Mutfakta

05:00 Dönence

ATV KANAL YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 Gün Ortası

14:00 Sağ Salim- Yerli Sinema

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak ister

00:20 Kıyamet (2017) /Yabancı Sinema

02:30 Ateş Kuşları

05:00 Bir Küçük Gün Işığı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

08:00 Bu Sabah

10:00 Aile

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme- Yeni Sezon

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kod Adı: Olympus

22:30 Üçlü Tehlike

00:15 Kod Adı: Olympus

02:15 Üçlü Tehlike

04:00 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak- Yeni Sezon

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Ekşi Elmalar- Yerli

22:25 Ekşi Elmalar- Yerli Film

00:30 Yalı Çapkını

03:00 İstanbullu Gelin

05:00 Kiralık Aşk

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:03 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:05 Şehirden Uzakta

09:20 Kara Ağaç Destanı

12:35 Lingo Türkiye

14:00 Seksenler

15:20 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Hayat Işığım"

22:25 Yabancı Sinema "1917"

00:35 Yabancı Sinema "Hayat Işığım"

02:35 Seksenler

03:25 Gönül Dağı

TV8 KANAL YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

16:00 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Çarkıfelek

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Aşk Mantık İntikam

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Ürek ile Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20.00- Postacı (Yerli film)

22.00- Çağla ile Bu Yaz (Yeni Bölüm)

00.00-Postacı (Film)

02.00- Fatih Ürek ile Gelin Görümce

04.15- Yasak Elma

06.00- Şahane Hayatım