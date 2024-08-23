23 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
23 Ağustos tarihinde televizyonda hangi programların yayınlanacağı merak konusu oldu. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesi belirlendi. Gün boyunca hangi programın, hangi kanalda ve hangi saatte yayınlanacağı bilgisi izleyicilerle paylaşıldı.
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 23 Ağustos yayın akışı Bugün hangi diziler var? 23 Ağustos Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 23 Ağustos Cuma ATV, TV8, Star, Kanal D, Now, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…
23 AĞUSTOV TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Kİ
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 6
22:30 Ölmek İçin Bir Gün
00:30 Hızlı ve Öfkeli 6
02:45 Gelinim Mutfakta
05:00 Dönence
ATV KANAL YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 Gün Ortası
14:00 Sağ Salim- Yerli Sinema
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak ister
00:20 Kıyamet (2017) /Yabancı Sinema
02:30 Ateş Kuşları
05:00 Bir Küçük Gün Işığı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
08:00 Bu Sabah
10:00 Aile
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme- Yeni Sezon
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kod Adı: Olympus
22:30 Üçlü Tehlike
00:15 Kod Adı: Olympus
02:15 Üçlü Tehlike
04:00 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak- Yeni Sezon
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Ekşi Elmalar- Yerli
22:25 Ekşi Elmalar- Yerli Film
00:30 Yalı Çapkını
03:00 İstanbullu Gelin
05:00 Kiralık Aşk
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:03 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:05 Şehirden Uzakta
09:20 Kara Ağaç Destanı
12:35 Lingo Türkiye
14:00 Seksenler
15:20 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Hayat Işığım"
22:25 Yabancı Sinema "1917"
00:35 Yabancı Sinema "Hayat Işığım"
02:35 Seksenler
03:25 Gönül Dağı
TV8 KANAL YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
16:00 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Çarkıfelek
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Aşk Mantık İntikam
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Ürek ile Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20.00- Postacı (Yerli film)
22.00- Çağla ile Bu Yaz (Yeni Bölüm)
00.00-Postacı (Film)
02.00- Fatih Ürek ile Gelin Görümce
04.15- Yasak Elma
06.00- Şahane Hayatım