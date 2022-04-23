23 - 24 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!

İZMİR (Haberler.com) - İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 23 Nisan Cumartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:

23.04.2022 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE HELVACI BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAHALLESİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, YAVUZ SELİM, 29 EKİM CUMHURİYET, KAZIM DİRİK, MİTHAT PAŞA CADDELERİ, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2218, 2219, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2607, 2608, 2605/1, 2608/2 SOKAKLAR VE CİVARLARI

23.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOKUZ EYLÜL MAHALLESİ,VODAFONE TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

23.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENİ MAHALLE ,8780/4 SOKAK CİVARI

23.04.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇATALKAYA MAHALLESİ,ZEYTİNDALI,SÜMBÜL,EDİPBEY SOKAKLAR VE CİVARI

23.04.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 29 EKİM MAHALLESİ,ATATÜRK CADDESİ,ŞEHİT ER ARİF ŞERÇE,ORTATEPE SOKAKLAR VE CİVARI

23.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YİĞİTLER MAHALLESİ,ONAT,ADNAN KAHVECİ CADDELERİ,343,384,383,341 SOKAKLAR VE CİVARI

23.04.2022 09:00 15:00 AG Arıza Bakım Onarım REISDERE MAHALLESI 6117, 6118, 6119 SOKAKLAR VE ÇEVRESI L-512 B VE C KOLU

23.04.2022 09:00 17:00 OG Arıza Bakım Onarım MORDOĞAN MH. TR-2

23.04.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma SOĞUKPINAR MH. ÇELEBIYAKA MEVKI. 262/1SK. 278/5 SK. 278/6 SK. 250 SK. 252 SK. 255 SK. 256 SK. 259/2 SK. 259/7 SK. 259/6 SK. 278 SK. İNÖNÜ CD. 257 SK. 278/2 SK. 246/2 SK 254 SK. 258/1 SK. 259/3 SK. 278/1 SK. 278/3 SK. 278/4 SK. 278/7 SK. 251 SK. 259/8 SK. 248 SK. 249 SK. 253 SK. 258 SK. 259/1 SK. 259/4 SK. 259/5 SK. 502 SK. 259 SOKAK VE CIVARLARI TR-19 B KOLU

23.04.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma SOĞUKPINAR MH. 297 SK. 303 SK. 333/2 SK. 296 SK. 326 SK. ARMUTLU CD. İNÖNÜ CD. 332 SK. 294 SK. 299 SK. 286 SK. 292 SK. 297/1 SOKAK VE CIVARLARI TR-23 C KOLU

23.04.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma TEKELI ATATÜRK MAH.

23.04.2022 09:00 15:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma GÖRECE HÜRRIYET MAH. FEVZI ÇAKMAK CADDESI CIVARI

23.04.2022 09:00 17:00 AG Arıza Bakım Onarım TOSUNLAR MAHALLESI (TR-1)

23.04.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ANAFARTALAR MAHALLESI (TR-3-5-124-104)

23.04.2022 09:00 17:00 AG Şebeke Bakım Çalışması MUSALAR MAH. TR-2

23.04.2022 09:30 17:30 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ EYKO YAPI KOOP, ÖZLEM SİTESİ VE CİVARLARI

23.04.2022 11:00 14:00 AG ARIZA ONARIM NEDENİYLE ÇANDARLI ADA MAHALLESİ 123, UZUN, ORTA, FENER, FAZLI GÜLEÇİ 125 SOKAKLARI, BAKIRKUYU, YENİ CADDE CİVARLARI

23.04.2022 12:00 18:00 OG Şebeke Bakım Çalışması TOKATBAŞI MAHALLESI TR-1, TR-2 VE TR-3 TRAFOLARI TAMAMINDA

23.04.2022 16:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YİĞİTLER MAHALLESİ,FEVZİ ÇAKMAK,ADNAN KAHVECİ CADDELERİ,331,345,343,333, 341 SOKAKLAR VE CİVARI

23.04.2022 17:00 18:00 OG VİNÇ GEÇİŞİ NEDENİYLE SAMURLU MAHALLESİNİN TAMAMI, BATI BETON LİMAN ÖZEL TR, ANT ÖZEL TR, SOCAR ÖZEL TR-1, OPET DOLUM TESİSİ ÖZEL TR, URLA MAKİNA ÖZEL TR, ODAK İNŞAAT ÖZEL TR, TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ A.Ş, TEİAŞ 3. İLETİM ALİAĞA İŞLETME MÜD. ÖZEL, SAMURLU TR-1, SAMURLU TR-2, ÜÇ-B-HAFRİYAT ÖZEL TR, ULAŞTIRMA BAKANLIĞI, KANTAR ÖZEL TR, KARDEMİR DM, DUYGU GÜL ŞİMŞEK ÖZEL TR, ALFA DOLUM TESİSİ ÖZEL TR, NEMRUT LİMAN BORU HATTI ÖZEL TR, BÜYÜK KARCI OTO ÖZEL TR, SEDEF ELEKTRİK ÖZEL TR, İDS DEMİR ÖZEL TR, KOCAER-3 ÖZEL, TURKCELL ÖZEL, TEKNOPET ÖZEL TR, AYAYDIN PETROL ÖZEL TR, BOTAŞ ÖZEL TR, ÜÇSEL ÖZEL TR, KASALI KAMYON MOTOR.TAŞIYICILARE KOOP ÖZEL TR, TECO PETROLCÜLÜK A.Ş. ÖZEL, KARBON ARAY ÖZEL, ÖZGÜVEN MÜHENDİSLİK ÖZEL TR, TURKCELL SAMURLU ÖZEL TR, KAVALALI TURİZM TAŞIMACILIK ÖZEL TR, DELSAN ASFALTLAMA ÖZEL TR, KELEŞ ONAT ÖZEL TR, SELMARİN LİMAN ÖZEL TR, MİGİ ENERJİ ÖZEL TR, MİGİSAN TARIM ÖZEL TR, İSMET GİDİCİ ÖZEL TR, NEMPORT C SAHASI ÖZEL TR, NEMPORT ÖZEL TR-APM TERMİNALLERİ LİMAN İŞLETME ÖZEL TR, TSGİ İNŞAAT ÖZEL TR, SCR GAYRİMENKUL ÖZEL TR, SCR KÖK, SCR MÜŞAVİRLİK VE İNŞAAT A.Ş.ÖZEL TR VE CİVARLARI

24.04.2022 01:00 01:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOKUZ EYLÜL MAHALLESİ,ULAŞTIRMA,KAHRAMANLAR,ORHAN GAZİ CADDELERİ, ÇİÇEK,ZAMBAK, MENEKŞE,GÜL, BÜLBÜL,302 304, 306, 308, 309, 311, 315, 316, 316/1, 316/2, 316/3, 316/4, 318, 318/1, 318/2, 319, 319/1, 319/2, 320, 321,322, 323, 324, 325, 326, 327 SOKAKLAR,FEYZULLAH ÇETMEN

24.04.2022 07:00 11:00 YG TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması TORBALI ,ALPKENT,ERTUĞRUL MAHALLELERI TAMAMI TEPEKÖY ,ATATÜRK,YEDIEYLÜL MURAT BEY MAHALLELERI BIR BÖLÜMÜNDE ENERJI KESINTISI OLACAKTIR

24.04.2022 09:00 17:00 AG Şebeke Bakım Çalışması ZEYTINOVA MAHALLESI ÇATAL MEVKII TR-7 TRAFOSU TAMAMINDA

24.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması ALAÇATI MAHALLESI 16100, 16105, 16106, 16107, 16110, 16119, 16135 SOKAKLAR VE ÇEVRESI L-306

24.04.2022 09:00 11:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma Y.SÜTCÜLER , BEŞPINAR, SPIL ,AKALAN ALTI OVASI. ÇAMBEL ALTI OVASI, ANKARA ASFALTI VE CIVARLARI

24.04.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma SÜTÇÜLER KÖYÜNÜN TAMAMI

24.04.2022 09:00 15:00 AG Arıza Bakım Onarım ARMUTLU 85 .YI CUMHURIYET MH. ARMUTLU HÜRRIYET MH. KARALILAR ÇK. YARESLI ÇK. İNÖNÜ SK. KOCA CAMII. SAKARYA CD. YENI ARDIÇ. KAZIM DIRIK CD. MITHATPAŞA SK. ŞAIR NAMIK KEMAL SK. ARMUTLU OKUL BAKKAL ALI ÇK. DEMIRCILER SOKAK VE CIVARLARI

24.04.2022 09:00 15:00 OG Arıza Bakım Onarım KISIK MAH. OĞLANANSI ATATÜRK MAH. SAIM ÇIKRIKÇI MEHMET AKIF CAD. CIVARI

24.04.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma UMURBEY,EMMIOĞLU MAH. SANAYI SITESI

24.04.2022 09:00 17:00 AG Şebeke Bakım Çalışması MUSALAR ÇUKURALAN MEVKII L-223

24.04.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma ŞHT.MEHMET ÇOBAN BLVR. BIR KISMI-ŞAIR NEDIM SK-KAZIM DIRIK CD-GAZI MUHTAR PAŞA CD-GAZI OSMAN PAŞA CD-KAZIM KARABEKIR CD-NADIR SÜLDÜR CAD-ŞHT.SELHATTIN ÇAKIR BLVR-EGEMENLIK CAD-ADELET SOK-NECIP PAŞA CAD-ÖZLÜ SOK-ERTUĞRULGAZI CAD-ADNAN MENDERES CAD-ÖZLÜ SOK-FAIK TOKLUOĞLU BLVR BIR KISMI.

24.04.2022 09:00 11:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma İSTIKLAL MAH-KARACAALI MAH-PAŞA MAH-DUATEPE MAH-İPEKÇILER MAH-KURTULUŞ MAH.-DERE MAH.CUMHURIYET MAH.YENI MAH.-DUMLUPINAR MAH-KETENCI MAH.BAHARIYE MAH.ERTUĞRUL MAH.İHSANIYE MAH.DUATEPE MAH.

24.04.2022 09:00 15:00 OG 3. Şahıs Trafo Bakım Çalışması ARSLANLAR ŞEHITLER OVA SULAMA TRAFOLAR,SUBAŞI,PAMUKYAZI,KIRBAŞ,ATALAN,GÖLLÜCE,BÜLBÜLDERE,NAIME ,TULUM,SAĞLIK MAHALLELERI TAMAMI

24.04.2022 09:00 10:00 OG Manevra RÜSTEM, ALTINTAŞ MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜ İLE URLA SANAYI SITESIDIR.

24.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması ALTINTAŞ MAHALLESININ BIR BÖLÜMÜ İLE URLA SANAYI SITELERIDIR.

24.04.2022 09:00 16:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ ŞAKRAN MAHALLESİ 2,ÇEVRE YOLU, ATATÜRK CADDESİ, MARAŞEL FEVZİ ÇAKMAK, YALI, 3153, 3157, 3159, 3161, 3161/1, 3163, 3166, 3170, 3171, 3174, 3175, 3178, 3150, 3160, 3161, 3165, 3165, 3180 SOKAKLAR VE CİVARLARI

24.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANLAR,NALDÖKEN MAHALLESİ,1491,1671 ,4.SANAYİ SİTESİ 129/24 SOKAKLAR VE CİVARI

24.04.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEMENLİK MAHALLESİ,SELÇUK ECZA DEPOSU

24.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKDENİZ MAHALLESİ ,HALİT ZİYA BULVARI ,1354 SOKAKLAR VE CİVARI

24.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOKUZ EYLÜL MAHALLESİ,OFİS YOLU,AKÇAY,ORHAN GAZİ CADDESİ,304, 306, 308, 309, 311, 315, 316, 316/1,316/2,316/3,316/4, 318, 318/1, 318/2, 319, 319/1, 319/2, 320, 321 SOKAKLAR VE CİVARI

24.04.2022 09:30 17:30 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KABAKUM MAHALLESİ BANKACILAR SİTESİ, 26, 25, 43, 27, 29 SOKAKLARI VE CİVARLARI

24.04.2022 10:00 11:00 AG Arıza Bakım Onarım TÜRKMEN MAH. KANARYA SOKAK VE ÇEVRE SOKAKLAR TR-39

24.04.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSMET KAPATAN MAHALLESİ,1366 SOKAK VE CİVARI

24.04.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ M.KEMAL PAŞA MAHALLESİ,2392,2307,2309 ,2394 SOKAKLAR VE CİVARI

24.04.2022 14:00 17:00 OG 3. Şahıs Trafo Bakım Çalışması ATATÜRK MAH.RICHMOND OTEL PALM WINGS OTEL AQUA FANTASY OTEL VE EFES PRENSES OTEL

24.04.2022 15:00 17:00 OG 3. Şahıs Trafo Bakım Çalışması ÇAPAK MAHALLESI 2540,2545,2594,2570 SOKAKLARDA BULUNAN ÖZEL TR AFOLU ABONELER

24.04.2022 16:30 17:00 OG Manevra RÜSTEM, ALTINTAŞ MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜ İLE URLA SANAYI SITESIDIR.

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