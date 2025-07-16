22 Temmuz hangi burç? 22 Temmuz burç özellikleri nelerdir?

22 Temmuz hangi burç? sorusu, yaz aylarında doğan pek çok kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. 22 Temmuz, Yengeç burcunun son günü olarak bilinir. Ancak doğum saatine göre Aslan burcuna geçiş günü de olabileceğinden, bu tarihte doğan kişiler Yengeç ya da Aslan burcu olabilir. İşte, 22 Temmuz burç özellikleri hakkında bilmeniz gerekenler…

22 TEMMUZ HANGİ BURÇ?

22 Temmuz tarihi, Yengeç burcu ile Aslan burcu arasında yer alan geçiş günlerinden biridir. Burcun belirlenmesinde doğum saatine göre değişiklik olabilir. Ancak genel astrolojik takvime göre, 22 Temmuz'da doğan kişiler genellikle Yengeç burcudur. Eğer kişi 22 Temmuz'un öğleden sonra veya akşam saatlerinde doğduysa, Aslan burcu olma ihtimali de vardır.

Yengeç burcu tarihi: 21 Haziran – 22 Temmuz

Aslan burcu tarihi: 23 Temmuz – 22 Ağustos

YENGEÇ BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Son derece duygusal ve hassastır.

Aile bağlarına düşkün, sevdiklerini koruyan ve kollayan bir yapıya sahiptir.

Sezgileri güçlüdür, olayları önceden hissedebilir.

Güvenilir ve sadık bir kişilik yapısı bulunur.

İç dünyasında derin duygular barındırır, geçmişe bağlı olabilir.

Element: Su

Yönetici gezegen: Ay

En uyumlu burçlar: Balık, Akrep, Boğa

YENGEÇ BURCU HANGİ BURÇLARLA UYUMLUDUR?

Eğer 22 Temmuz Yengeç burcuysanız: Balık, Akrep, Boğa gibi su ve toprak burçlarıyla uyum daha yüksektir.

Balık – Romantik, duygusal, ruhsal uyum çok yüksektir.

Akrep – Tutkulu, koruyucu ve sezgisel bir birliktelik.

Boğa – Sadakat ve güven temelli sağlam ilişkiler.

Başak – Pratiklik ile duygusallık dengede tutulabilir.