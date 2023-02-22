22 Şubat Kuruluş Osman yeni bölüm var mı, yok mu, neden yok? Bu akşam Kuruluş Osman tekrar mı, yeni mi, yeni bölümü haftaya mı?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölümü bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar, Bu akşam Kuruluş Osman dizisi var mı, yok mu, neden yok? 22 Şubat 2023 Kuruluş Osman yayınlanmayacak mı, ara mı verdi, haftaya mı? Kuruluş Osman bugün tekrar bölümü mü var? Kuruluş Osman neden yok? merak etti. Peki, Kuruluş Osman dizisi bitti mi, final mi? Kuruluş Osman dizisi ara mı verdi? Kuruluş Osman dizisi bu hafta yok mu, haftaya mı olacak? İşte detaylar...

Kuruluş Osman, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Kuruluş Osman yeni bölüm var mı, yok mu, neden yok? 22 Şubat 2023 Bu akşam Kuruluş Osman yayınlanmayacak mı, ara mı verdi, haftaya mı? Kuruluş Osman neden yok? Kuruluş Osman dizinin bugün tekrar bölümü mü yayınlanacak?

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Bugün 22 Şubat 2023 Çarşamba ATV yayın akışında Kuruluş Osman'ın yeni bölümü yer almadı. Dizinin bugün tekrar bölümü ekranlara gelecek. Yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor. 22 Şubat Çarşamba bugün dizinin tekrar bölümü ekranlara gelecek.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuruluş Osman her Çarşamba atv'de!

Osman Bey, Nayman tehlikesine karşı ne yapacak?

Osman Bey tehlikenin farkındadır. Nayman'ın topraklarına yaklaştığını Beyler'e tekrar eder. Nayman, yurtlarını cehenneme çevirmeye gelmektedir. Osman Bey, Bey'leri Nayman'a karşı birlik olmaya ikna edebilecek midir?

Osman Bey, ordudan men edildi!

İsmihan Sultan ve Bey'lerin gündemi Osman Bey'in birlik teklifidir. Karesi Bey'in Osman Bey'in teklifine ılımlı yaklaşması diğer beylerde hoşnutsuzluğa sebep olur. Aralarında anlaşmazlıklar vuku bulur. Nayman'a karşı bir ordu kurulma kararı alınmıştır. Fakat Osman Bey, İsmihan Sultan tarafından ordudan men edilir. Osman Bey'in birlikten men edilmesine neden olan mesele nedir? Osman Bey'siz kurulan ordu Nayman'a karşı etkili olabilecek midir?

Nayman'ın gözünde komutan Osman Bey!

Nayman, Uçlara gelmiştir. Nayman'ın, İsmihan Sultana'a karşı tavrı herkesi şaşkına çevirir çünkü Nayman komutan olarak Osman Bey'i görmektedir. Nayman, Osman Bey'in nerede olduğunu sorgular. İsmihan Sultan ne cevap verecektir?

Osman Bey pes etmiyor!

Osman Bey her şeye rağmen kendi oyununu kurmaktadır. Turgut Bey'i ve Alplerini etrafına toplar. Hedefinde Nayman vardır. Osman Bey, Nayman'ın nökerlerini nasıl biçecektir?

Orhan Bey için şifa aranıyor

Orhan Bey'in durumu Kayı Obası'nda herkesi üzmektedir. Orhan Bey için şifa aranmaktadır. Bu esnada obaya gelen Bengi Hatun, "Orhan Bey yürüyemediğine göre post Alaeddin Bey'in hakkıdır" der. Bengi Hatun; Bala Hatun ve Malhun Hatun'un içine kurt düşürebilecek midir?

Frigg, Bala Hatun'un elinde

Frigg, Bala Hatun'un eline geçmiştir. Frigg'in akıbeti nasıl olacaktır?