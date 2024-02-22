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22 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi!

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Adana'da elektrik ne zaman gelecek? 22 Şubat Perşembe Adana'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 22 Şubat Perşembe Adana'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Adana'da Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam ve Ceyhan olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Adana elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Adana'ya elektrik ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi ve detayları…

Adana elektrik kesintisi listesi araştırılıyor. Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi listesi! Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (TOROSLAREDAŞ) yapılan açıklamaya göre 22 Şubat Adana'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Adana'da Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam ve Ceyhan olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Adana'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Adana'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Adana elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir:

SEYHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Seyhan elektrik kesintisi listesi için tıklayınız .

OVA, OVA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MİRZAÇELEBİ, MİRZAÇELEBİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜRSELPAŞA, ALİYA İZZET BEGOVİÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MİTHATPAŞA, MİTHATPAŞA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MİTHATPAŞA, 58099 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Haberler.com Haber Merkezi / Onur Bayram - Gündem

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