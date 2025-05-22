22 MAYIS TV YAYIN AKIŞI Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışı!
22 Mayıs TV yayın akışı sabah saatlerinden itibaren izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Bugün televizyonda ne var sorusu, özellikle prime time saatleri yaklaşırken daha çok gündeme geliyor. Ulusal kanalların güncel yayın akışları, dizi, yarışma ve program severlerin yoğun ilgisini çekiyor.
Sabah kuşağında gündüz programları ve haber bültenleri öne çıkarken, akşam kuşağında diziler ve sinema filmleri ekranlara geliyor. 22 Mayıs TV yayın akışı kapsamında ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV gibi büyük kanalların bugünkü program listeleri belli oldu. "Bugün televizyonda ne var?" ve "22 Mayıs TV yayın akışı nasıl?" gibi sorulara yanıt arayan izleyiciler için tüm kanalların detaylı yayın takvimini derledik. İşte 22 Mayıs Perşembe günü ekranlarda olacak programlar...
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:00 Maraşlı
05:20 Kalp Yarası
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Taş Kağıt Makas
00:15 İnci Taneleri
02:30 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Bodrum Masalı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Bahar
03:00 Sandık Kokusu
05:30 Aziz
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlamak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (Yerli Sinema)
22:30 Yalı Çapkını
01:00 İstanbullu Gelin
03:00 Baba Ocağı
05:00 Güzel Köylü
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama / Canlı
12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:28 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:20 Vuslat
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:35 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
00:15 Yabancı Sinema "Güvercin Hırsızları"
01:35 Teşkilat
03:50 Seksenler
04:45 Lingo Türkiye
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Çakallarla Dans 6
00:45 Kızıl Goncalar
03:30 Adım Farah
05:00 Her Yerde Sen