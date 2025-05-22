22 MAYIS TV YAYIN AKIŞI Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışı!

Sabah kuşağında gündüz programları ve haber bültenleri öne çıkarken, akşam kuşağında diziler ve sinema filmleri ekranlara geliyor. 22 Mayıs TV yayın akışı kapsamında ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV gibi büyük kanalların bugünkü program listeleri belli oldu. "Bugün televizyonda ne var?" ve "22 Mayıs TV yayın akışı nasıl?" gibi sorulara yanıt arayan izleyiciler için tüm kanalların detaylı yayın takvimini derledik. İşte 22 Mayıs Perşembe günü ekranlarda olacak programlar...

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:00 Maraşlı

05:20 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Taş Kağıt Makas

00:15 İnci Taneleri

02:30 Siyah Beyaz Aşk

04:30 Bodrum Masalı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

00:15 Bahar

03:00 Sandık Kokusu

05:30 Aziz

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlamak

16:15 Güzel Köylü

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (Yerli Sinema)

22:30 Yalı Çapkını

01:00 İstanbullu Gelin

03:00 Baba Ocağı

05:00 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama / Canlı

12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 İşte Benim Stilim

04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:28 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:20 Vuslat

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:35 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

00:15 Yabancı Sinema "Güvercin Hırsızları"

01:35 Teşkilat

03:50 Seksenler

04:45 Lingo Türkiye

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Çakallarla Dans 6

00:45 Kızıl Goncalar

03:30 Adım Farah

05:00 Her Yerde Sen