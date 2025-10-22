Haberler

22 Ekim Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? İşte günün maçları!

22 Ekim Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? İşte günün maçları!
Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Futbolseverleri bu akşam dokuz önemli karşılaşma bekliyor. Temsilcimiz Galatasaray, Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya geliyor. Avrupa devlerinin sahne aldığı gecede Real Madrid, Juventus'u ağırlarken, Bayern Münih ise Club Brugge ile mücadele edecek. Günün tüm maçları ve yayın programı açıklandı. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları bugün oynanacak. Dokuz karşılaşmanın yer aldığı programda temsilcimiz Galatasaray da sahaya çıkacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı bu akşam saat 19.45 ve 22.00 seanslarında oynanacak maçlarla sürecek. Günün ilk maçında Galatasaray, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk edecek. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Aynı saatte İspanya ekibi Athletic Bilbao, Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile karşılaşacak. Bu karşılaşma da Tabii Spor üzerinden izlenebilecek.

Günün ikinci seansında ise saat 22.00'de sekiz önemli mücadele futbolseverlerle buluşacak. Real Madrid, Juventus'u ağırlarken; Chelsea, Ajax karşısına çıkacak. Ayrıca Bayern Münih - Club Brugge, Eintracht Frankfurt - Liverpool, Atalanta - Slavia Prag, Monaco - Tottenham ve Sporting - Marsilya maçları da Tabii Spor kanallarında canlı yayınlanacak.

TABİİ SPOR HANGİ MAÇLARI VERİYOR?

Tabii Spor platformu bu akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının büyük bir bölümünü ekranlara taşıyacak. 19.45 seansında oynanacak Athletic Bilbao - Karabağ maçı Tabii Spor'da yer alacak. 22.00 seansında ise Real Madrid - Juventus karşılaşması Tabii Spor'un ana kanalında yayınlanacak. Chelsea - Ajax mücadelesi Tabii Spor 3'te, Bayern Münih - Club Brugge maçı Tabii Spor 2'de, Eintracht Frankfurt - Liverpool karşılaşması Tabii Spor 1'de ekranlara gelecek.

Ayrıca Atalanta - Slavia Prag maçı Tabii Spor 5'te, Monaco - Tottenham mücadelesi Tabii Spor 4'te, Sporting - Marsilya karşılaşması ise Tabii Spor 6'da izlenebilecek. Futbolseverler tüm bu karşılaşmaları Tabii Spor'un farklı kanalları üzerinden aynı anda takip edebilecek.

