22-23 Nisan günü eczaneler açık mı, kapalı mı? Resmi tatilde eczaneler çalışıyor mu?
22-23 Nisan tarihlerinde eczanelerin çalışma durumu merak konusu oldu. Resmi tatil nedeniyle vatandaşlar eczanelerin açık olup olmadığını araştırıyor. Salı günü eczaneler açık mı, kapalı mı? Resmi tatilde eczaneler çalışıyor mu? sorularına yanıt aranıyor. 22-23 Nisan günleri hastaneler ve eczaneler çalışacak mı, yoksa kapalı mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın öncesindeki 22 Nisan, yarı tatil mi? soruları araştırılıyor. Peki, 22-23 Nisan günü eczaneler açık mı?
22- 23 Nisan günü eczaneler açık mı, kapalı mı? Resmi tatilde eczaneler çalışıyor mu? soruları araştırılıyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Salı gününe denk geliyor. Bu nedenle, resmi tatil öncesinde 22 Nisan Pazartesi günü, yarım gün mü yoksa tam gün mü olacak, merak konusu. 22-23 Nisan günü eczaneler açık mı, kapalı mı? Resmi tatilde eczaneler çalışıyor mu? Detaylar haberimizdedir...
22 NİSAN ECZANELER YARIM GÜN MÜ?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Salı günü resmi tatil. Bu gün, kamu kurumları ve okullar tatil olacak. Ancak 22 Nisan'da, tüm kurumlar ve kuruluşlar normal çalışma düzenlerine devam edecektir. Bundan dolayı hastane, eczane ve sağlık ocakları da 22 Nisan'da açık olacaktır.
2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ NEDİR?
- 1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
- 9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi
- 10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
- 11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
- 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
- 23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
- 1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
- 19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
- 15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
- 16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
- 17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
- 18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
- 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
- 15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
- 30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
- 29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı