22- 23 Nisan günü eczaneler açık mı, kapalı mı? Resmi tatilde eczaneler çalışıyor mu? soruları araştırılıyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Salı gününe denk geliyor. Bu nedenle, resmi tatil öncesinde 22 Nisan Pazartesi günü, yarım gün mü yoksa tam gün mü olacak, merak konusu. 22-23 Nisan günü eczaneler açık mı, kapalı mı? Resmi tatilde eczaneler çalışıyor mu? Detaylar haberimizdedir...

22 NİSAN ECZANELER YARIM GÜN MÜ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Salı günü resmi tatil. Bu gün, kamu kurumları ve okullar tatil olacak. Ancak 22 Nisan'da, tüm kurumlar ve kuruluşlar normal çalışma düzenlerine devam edecektir. Bundan dolayı hastane, eczane ve sağlık ocakları da 22 Nisan'da açık olacaktır.

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