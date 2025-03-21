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21 MART TARİHİNDE NE OLUYOR: Gündüz ve gece eşitlenmesi nedir, neden olur?

21 MART TARİHİNDE NE OLUYOR: Gündüz ve gece eşitlenmesi nedir, neden olur?
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21 Mart, astronomi ve bilim dünyası açısından önemli bir tarihtir. Peki, 21 Mart ekinoksu tam olarak ne anlama gelir ve nasıl meydana gelir? Gece ile gündüzün eşitlenmesi neye bağlıdır? İşte ekinoks hakkında merak edilen detaylar...

21 Mart ekinoksu, Kuzey Yarım Küre için ilkbaharın, Güney Yarım Küre için ise sonbaharın başlangıcını simgeler. Bu özel günde Güneş ışınları ekvatora tam dik açıyla ulaşır ve dünya genelinde gece ile gündüz süreleri birbirine eşitlenir. Bu durum, mevsimsel geçişlerin habercisidir ve doğanın yenilenme sürecini başlatır. Peki, bu denge nasıl oluşur?Gündüz ve gece eşitlenmesi nedir, neden olur? İşte, 21 Mart ekinoksuna dair tüm bilimsel ayrıntılar…

21 MART NE GÜNÜ?

21 Mart, astronomik, bilimsel ve kültürel açıdan önemli bir tarihtir. Ekinoks olarak adlandırılan bu gün, gece ve gündüz sürelerinin eşitlendiği özel bir doğa olayıdır. 21 Mart İlkbahar Ekinoksu, Kuzey Yarım Küre'de ilkbaharın başlangıcı, Güney Yarım Küre'de ise sonbaharın başlangıcı olarak kabul edilir ve Türkiye'de Nevruz Bayramı olarak kutlanmaktadır.

21 MART TARİHİNDE NE OLUYOR: Gündüz ve gece eşitlenmesi nedir, neden olur?21 MART TARİHİNDE NE OLUYOR

NEVRUZ BAYRAMI NEDİR?

Nevruz; baharın gelişi, doğanın uyanışı ve taze bir başlangıcın simgesi olarak görülür. Türk topluluklarında ve Orta Asya coğrafyasında yüzyıllardır kutlanan bu köklü gelenek, Türkiye'de özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde renkli ve coşkulu etkinliklerle yaşatılır.

21 MART TARİHİNDE NE OLUYOR: Gündüz ve gece eşitlenmesi nedir, neden olur?Gündüz ve gece eşitlenmesi nedir, neden olur

GÜNDÜZ VE GECE EŞİTLENMESİ NEDİR, NEDEN OLUR?

Gece ve gündüzün eşit olduğu zaman dilimi, yani ekinoks, her yıl 21 Mart ve 23 Eylül'de meydana gelen bir gök olayıdır. Bu tarihlerde, Dünya'nın eğik ekseni ve Güneş etrafındaki yörüngesel hareketi sayesinde, Güneş ışınları ekvator çizgisine tam dik açıyla ulaşır. Bunun sonucu olarak, dünyanın her noktasında gece ile gündüz süreleri eşitlenir. Bu nedenle, 21 Mart ilkbaharın, 23 Eylül ise sonbaharın başlangıcı olarak kabul edilir. Birçok kültür, ekinoksu yeni yılın başlangıcı veya doğanın yeniden uyanışı olarak kabul eder.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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