21- 22 Ağustos hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı?
21 ve 22 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da ve diğer illerde hava durumu nasıl olacak merak ediliyor. Vatandaşlar, bugünkü ve yarınki hava koşulları hakkında bilgi edinmek istiyor. Özellikle yarın yağış olup olmayacağı ve hava durumunun nasıl seyredeceği konusu araştırılıyor. Peki, 21-22 Ağustos'ta İstanbul'da hava nasıl olacak? Yağış bekleniyor mu? İşte detaylar...
21 Ağustos hava bugün ve yarın nasıl olacak? İstanbul'da ve diğer illerde havanın nasıl olacağı merak ediliyor. İstanbul'da yarın yağış beklenip beklenmediği ve hava durumunun nasıl olacağına dair bilgiler araştırılıyor. Peki, 21- 22 Ağustos hava bugün ve yarın nasıl olacak? İşte İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Detaylar haberimizde!
BUGÜN HAVA NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ve Sinop çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
21- 22 AĞUSTOS HAVA DURUMU
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 37
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 31
Trabzon: Az bulutlu ve açık 30
Erzurum: Az bulutlu ve açık 31
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42