2026 YKS'ye kaç gün kaldı? YKS ne zaman, tarihler belli oldu mu?

2026 Yks'ye kaç gün kaldı? Ösym, 2026 yılı sınav takvimini henüz paylaşmadı. Ancak önceki yıllardaki uygulamalara göre YKS oturumlarının hangi tarihlerde yapılacağı konusunda tahminler yapılıyor.

YKS NE ZAMAN 2026?

2026 YKS oturumlarının, ÖSYM tarafından yayımlanacak resmi takvimle kesinleşmesi bekleniyor. Ancak geçmiş yıllarda sınavların haziran ayının üçüncü haftasında yapılması dikkate alınarak, 2026 YKS'nin de bu tarihlerde düzenlenmesi bekleniyor.

Tahmini takvime göre, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılacak. Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 21 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

YKS'YE KAÇ GÜN KALDI?

Eğer 2026 YKS'nin ilk oturumu olan TYT, tahmin edildiği gibi 20 Haziran 2026 tarihinde yapılırsa, sınava 256 gün kaldı.

Haziran ayının üçüncü haftasında yapılması beklenen sınav için adaylar planlı bir şekilde hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. ÖSYM'nin resmi açıklamasının ardından sınav tarihleri kesinleşecek.