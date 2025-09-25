Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM tarafından yapılan son açıklamalara göre, 2025 YKS ek tercih kılavuzu adayların erişimine açıldı. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir programa yerleşemeyen öğrenciler için yeni bir umut doğdu. Peki, 2025 YKS ek tercih kılavuzu açıklandı mı? 2025 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? 2025 YKS ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanları açıklandı mı? 2025 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? 2025 YKS ek tercihler sürecine dair tüm detaylar haberimizde...

2025 YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2025 YKS ek tercih kılavuzunda, her program için boş kontenjan ve taban puan bilgileri detaylı olarak yer alıyor. Bu bilgiler, adayların hangi bölümlere başvurabileceğini belirlemek için temel kriter olarak kullanılıyor.

YÖK Başkanı Erol Özvar, yaptığı açıklamada "Ek yerleştirme sürecinde sayıca sınırlı da olsa boş kalan kontenjanlar için yeniden tercih yapma şansları olacaktır" diyerek, özellikle yerleşemeyen öğrencilerin süreci dikkatle takip etmesi gerektiğini belirtti.

Adaylar, boş kontenjan ve taban puanları ÖSYM'nin resmi internet sitesinden veya mobil uygulamasından görebilecek. Bu veriler ışığında tercihlerini yaparken, geçmiş yılların puan dağılımları ve güncel başarı sıralarını göz önünde bulundurmak başarı şansını artırıyor.

2025 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan tarihlere göre, 2025 YKS ek tercihler 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacak. Süreç, 25 Eylül 2025 saat 14.00'te başlayacak ve 30 Eylül 2025 saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar tercihlerini T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden bireysel olarak yapabilecek. Bu tarihler arasında tercih yapmayan adayların ek yerleştirme şansı kaybolacak, bu nedenle süreyi kaçırmamak büyük önem taşıyor.

2025 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM, "Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu"nu yayımlayarak adayların erişimine sundu. Kılavuz, ek tercih sürecinde hangi programlara başvurulabileceğini, kontenjanları, taban puanları ve tercih yaparken dikkat edilmesi gereken kuralları ayrıntılı olarak içeriyor.

Kılavuzdaki bilgiler, adayların bilinçli ve stratejik tercihler yapmasını sağlamak açısından kritik. Kılavuzda yer alan açıklamalar ve örnek tablolar, adayların puanlarını ve sıralarını doğru şekilde değerlendirmesine yardımcı oluyor.

2025 YKS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

2025 YKS ek tercih işlemleri tamamen elektronik ortamda yürütülecek. Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden bireysel olarak gerçekleştirecek.

Tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler:

Boş kontenjan ve taban puanları dikkatle incelemek.

Tercih sıralamasını stratejik yapmak; puanına uygun bölüm ve programları önceliklendirmek.

Ek tercih kılavuzunda yer alan kurallara uygun şekilde tercihleri kaydetmek.

Ek tercihlerde herhangi bir yanlış işlem veya eksik bilgi, tercihlerin geçersiz sayılmasına neden olabileceği için adayların süreci titizlikle takip etmesi gerekiyor.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Merkezi yerleştirme işlemlerinde adaylardan herhangi bir ücret alınmıyor. Ancak ek tercihlerde ÖSYM, ücret uygulamasına geçiyor.

2024 yılında ek tercih ücreti 80 TL olarak belirlenmişti. 2025 yılı için ek tercih ücretinin 100 TL üzerinde olması bekleniyor. Ödeme işlemleri şu şekilde yapılabilecek:

Anlaşmalı bankaların mobil uygulamaları, şubeleri veya ATM'leri üzerinden.

ÖSYM'nin e-Ödemeler sistemi üzerinden.

Önemli uyarı: Ek tercih ücreti yatırılmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak. Bu nedenle ödeme işlemleri sürecin tamamlanması açısından kritik önem taşıyor.