2025 YKS ek tercih ne zaman başlayacak? 2025 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, boş kontenjanlar?

2025 YKS ek tercih dönemiyle ilgili araştırmalar yoğunlaştı. İlk yerleştirmede üniversiteye giremeyen adaylar, ek tercih tarihleri ve boş kontenjan listesini öğrenmek için gözlerini Ösym'den gelecek açıklamalara çevirdi. Ayrıca, ek yerleştirme taban puanlarının ne zaman açıklanacağı da adaylar tarafından merakla bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YKS EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS ek tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Geçen yıl yerleştirme sonuçları 13 Ağustos 2024'te duyurulmuş, ek yerleştirme kılavuzu ise 6 Eylül'de yayımlanmıştı. Ösym'nin duyurusunun ardından ek tercihler 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında alınmıştı.

YKS EK TERCİH NEREDEN YAPILACAK?

YKS ek yerleştirme işlemleri, adaylar tarafından bireysel olarak gerçekleştirilecektir. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM tarafından verilen şifreleriyle, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr

adresine giriş yaparak ek tercih işlemlerini tamamlayabilirler. Ayrıca, tercihler mobil ortamda da yapılabilmesi için ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması da aktif durumdadır.

Bu uygulama üzerinden de güvenli ve pratik bir şekilde ek yerleştirme tercihlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Adayların, tercihlerini yaparken tercih kılavuzunda yer alan kurallara dikkat etmeleri ve tercihlerini son başvuru tarihine kadar tamamlamaları önemlidir.

EN FAZLA KAÇ TERCİH YAPILABİLECEK?

YKS ek tercih işlemleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecektir. Adaylar, ek tercih süresi boyunca tercih listelerine yeni tercihler ekleyebilir, mevcut tercihlerini çıkarabilir veya tercih sıralamalarını değiştirebilirler. Tercih listelerinde en fazla 24 üniversite veya bölüm yer alabilir.

Ancak merkezi yerleştirme ile herhangi bir üniversiteye yerleşip kayıt yaptırmayan adaylar ek tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek tercih yapabilmek için adayların daha önce herhangi bir programa yerleşmemiş olmaları gerekmektedir.

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2025

2025 YKS taban puanları açıklandı. ÖSYM, resmi web sitesi üzerinden YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin detaylı verileri yayımladı. Üniversitelerin en düşük ve en yüksek taban puanları artık erişime açıldı. Sonuçları görmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

https://www.osym.gov.tr/TR,33437/2025-yks-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bilgiler.html

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM tarafından 2025 YKS ek tercih takvimi henüz resmi olarak duyurulmadı. Ancak geçmiş yıllara bakıldığında, ek tercihlerin yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından yaklaşık 2-3 hafta sonra başlaması öngörülüyor. İlk yerleştirme sonuçları 28 Ağustos'ta açıklandığı için, ek tercih kılavuzunun Eylül ayının üçüncü haftasında yayımlanması bekleniyor.