2025 YKS 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460 puanla nereye, hangi üniversiteye girilir?

"2025 YKS 300 puanla hangi bölüme girilir?", "320 puanla üniversite gelir mi?" gibi sorular tercih döneminde sıkça araştırılıyor. Puan aralıkları genişledikçe seçenekler de çeşitleniyor. Adayların merak ettiği bir diğer konu da 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460 puanla devlet veya vakıf üniversitelerine girilip girilemeyeceği. İşte 2025 YKS tercih dönemine dair güncel puan–üniversite analizleri…

YKS PUANLARA GÖRE NEREYE, HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİRİLİR?

300–320 puan aralığı: Bu puan aralığında ön lisans programları tercih edilebilir. Aşçılık, bankacılık, radyo-TV teknolojisi, bilgisayar programcılığı gibi bölümler genellikle bu aralıkta öğrenci alır.

340–360 puan aralığı: Düşük sıralamalı lisans programları ve bazı devlet üniversitelerindeki hemşirelik, işletme, uluslararası ilişkiler gibi bölümler tercih listesine eklenebilir. Özellikle sayısal puanla tercih yapılacaksa 360 puan barajı kritik önemdedir.

380–400 puan aralığı: Bu aralıkta daha çok tercih şansı doğar. Gazi Üniversitesi İstatistik, Ege Üniversitesi İşletme gibi lisans bölümlerine yerleşmek mümkündür. Ayrıca mimarlık ve mühendislik gibi bölümler de daha ulaşılabilir hale gelir.

420–440 puan aralığı: Sayısal ve eşit ağırlık puan türleriyle devlet üniversitelerinde rekabetçi bölümler seçilebilir. Gazi Üniversitesi Mimarlık gibi bölümler bu aralıkta yer alabilir.

460 puan ve üzeri: Bu puanla Türkiye'nin önde gelen üniversitelerindeki güçlü bölümler tercih edilebilir. Tıp fakülteleri dışındaki çoğu mühendislik, psikoloji, hukuk gibi bölümlere giriş mümkün olur.

Sayısal (MF) Puan Türüyle Tercih Edilen Bölümler:

Tıp Fakültesi

Diş Hekimliği

Eczacılık

Veterinerlik

Hemşirelik

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Beslenme ve Diyetetik

Bilgisayar Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Makine Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Mimarlık

İstatistik

Matematik

Fizik, Kimya, Biyoloji bölümleri

Sözel (TS) Puan Türüyle Tercih Edilen Bölümler:

Türk Dili ve Edebiyatı

Tarih

Coğrafya

Sosyoloji

Felsefe

İlahiyat

Okul Öncesi Öğretmenliği

Sınıf Öğretmenliği (karma ama genelde TS'den alır)

Türkçe Öğretmenliği

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (bazı üniversitelerde)

Görsel İletişim Tasarımı

Gazetecilik

Radyo, Televizyon ve Sinema

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İletişim Fakültesi bölümleri

Eşit Ağırlık (EA) Puan Türüyle Tercih Edilen Bölümler:

Hukuk Fakültesi

Psikoloji

PDR (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)

İktisat

İşletme

Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Maliye

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Ekonometri

Sosyal Hizmet

İnsan Kaynakları Yönetimi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Lojistik Yönetimi

Hukuk (EA'dan en yüksek puanla alan bölümlerden biri)