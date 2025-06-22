2025 YKS 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460 puanla nereye, hangi üniversiteye girilir?
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını bekleyen adaylar, "2025 YKS 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460 puanla nereye, hangi üniversiteye girilir?" sorusuna yanıt arıyor. Sınav puanı ile üniversite hedeflerini şekillendirmek isteyen öğrenciler için bu soru büyük önem taşıyor.
"2025 YKS 300 puanla hangi bölüme girilir?", "320 puanla üniversite gelir mi?" gibi sorular tercih döneminde sıkça araştırılıyor. Puan aralıkları genişledikçe seçenekler de çeşitleniyor. Adayların merak ettiği bir diğer konu da 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460 puanla devlet veya vakıf üniversitelerine girilip girilemeyeceği. İşte 2025 YKS tercih dönemine dair güncel puan–üniversite analizleri…
YKS PUANLARA GÖRE NEREYE, HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİRİLİR?
300–320 puan aralığı: Bu puan aralığında ön lisans programları tercih edilebilir. Aşçılık, bankacılık, radyo-TV teknolojisi, bilgisayar programcılığı gibi bölümler genellikle bu aralıkta öğrenci alır.
340–360 puan aralığı: Düşük sıralamalı lisans programları ve bazı devlet üniversitelerindeki hemşirelik, işletme, uluslararası ilişkiler gibi bölümler tercih listesine eklenebilir. Özellikle sayısal puanla tercih yapılacaksa 360 puan barajı kritik önemdedir.
380–400 puan aralığı: Bu aralıkta daha çok tercih şansı doğar. Gazi Üniversitesi İstatistik, Ege Üniversitesi İşletme gibi lisans bölümlerine yerleşmek mümkündür. Ayrıca mimarlık ve mühendislik gibi bölümler de daha ulaşılabilir hale gelir.
420–440 puan aralığı: Sayısal ve eşit ağırlık puan türleriyle devlet üniversitelerinde rekabetçi bölümler seçilebilir. Gazi Üniversitesi Mimarlık gibi bölümler bu aralıkta yer alabilir.
460 puan ve üzeri: Bu puanla Türkiye'nin önde gelen üniversitelerindeki güçlü bölümler tercih edilebilir. Tıp fakülteleri dışındaki çoğu mühendislik, psikoloji, hukuk gibi bölümlere giriş mümkün olur.
Sayısal (MF) Puan Türüyle Tercih Edilen Bölümler:
Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği
Eczacılık
Veterinerlik
Hemşirelik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Beslenme ve Diyetetik
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Makine Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği
Mimarlık
İstatistik
Matematik
Fizik, Kimya, Biyoloji bölümleri
Sözel (TS) Puan Türüyle Tercih Edilen Bölümler:
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Coğrafya
Sosyoloji
Felsefe
İlahiyat
Okul Öncesi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği (karma ama genelde TS'den alır)
Türkçe Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (bazı üniversitelerde)
Görsel İletişim Tasarımı
Gazetecilik
Radyo, Televizyon ve Sinema
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İletişim Fakültesi bölümleri
Eşit Ağırlık (EA) Puan Türüyle Tercih Edilen Bölümler:
Hukuk Fakültesi
Psikoloji
PDR (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)
İktisat
İşletme
Uluslararası İlişkiler
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Maliye
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ekonometri
Sosyal Hizmet
İnsan Kaynakları Yönetimi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Lojistik Yönetimi
Hukuk (EA'dan en yüksek puanla alan bölümlerden biri)