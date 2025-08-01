Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP) ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) tarafından yayımlanan raporlara göre, 2025 yılı yalnızca ilk beş ayında yüzün üzerinde kadının yaşam hakkı ellerinden alındı. Peki, 2025 yılında kaç kadın öldürüldü?

2025 YILINDA KAÇ KADIN ÖLDÜRÜLDÜ?

2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde açıklanan verilere göre, 127 kadın cinayeti kayıtlara geçti. 41 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.Bu verilere göre, 2025'in ilk 5 ayında en az 168 kadının ölümü, şiddet ya da cinayet şüphesiyle gündeme gelmiştir.

2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle birlikte aile odaklı söylemler ve politikalar artarken, kadınlar üzerindeki ev içi baskı ve kontrol de yoğunlaştı. Kadını yalnızca evin içindeki rolleriyle tanımlayan bu anlayış, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini daha da derinleştiriyor.

Sözde koruyucu politikalarla kadınlar eve yönlendirilirken, gerçekte ise evin kapalı kapıları ardında görünmeyen bir şiddet döngüsüne hapsediliyor. Verilere göre kadınların büyük bölümü eşi, eski eşi, sevgilisi veya aile bireyleri tarafından evlerinde katlediliyor.

Kadınlar evde öldürülüyor söylemi, sadece bir tespit değil; aynı zamanda yapısal bir sorunun göstergesidir. Çünkü ev, kadınlar için bir sığınak değil, çoğu zaman bir şiddet alanı haline gelmiş durumda. 2025'in ilk altı ayında işlenen kadın cinayetlerinin önemli bir kısmı evlerde gerçekleşti.

Kadına yönelik şiddetin yoğunlaştığı bu alan, hâlâ "özel" kabul edildiği için müdahale etmekte geç kalınıyor. Bu da kadını daha fazla yalnızlaştırıyor ve savunmasız hale getiriyor.

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