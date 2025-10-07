İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2025 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananlarını açıkladı. Stockholm'de düzenlenen basın toplantısında yapılan açıklamaya göre, bu prestijli ödül kuantum mekaniği alanında öncü çalışmalara imza atan üç bilim insanına verildi. Modern teknolojilerin temelini oluşturan bu araştırmalar, hem teorik hem de uygulamalı fizik alanında büyük yankı uyandırdı. Peki, 2025 Nobel Fizik Ödülü'nü kimler kazandı? John Clarke kimdir? Michel Devoret kimdir? John Martinis kimdir? 2025 Nobel Fizik Ödülüne dair detaylar haberimizde...

NOBEL FİZİK ÖDÜLÜ'NÜ KİMLER KAZANDI?

2025 Nobel Fizik Ödülü, "elektrik devresinde makroskopik kuantum mekanik tünelleme ve enerji kuantizasyonunun keşfi" nedeniyle üç bilim insanı arasında paylaştırıldı. Kazanan isimler şunlar:

John Clarke – İngiltere kökenli Clarke, süperiletken devrelerde kuantum davranışlarını inceleyen çalışmalarıyla biliniyor.

Michel Devoret – Fransız fizikçi Devoret, kuantum devrelerin kontrolü ve enerji kuantizasyonu üzerine öncü deneysel araştırmalar yürüttü.

John Martinis – ABD'li Martinis, kuantum bilgi işlem alanındaki çalışmalarının yanı sıra süperiletken kuantum bitlerinin geliştirilmesine katkı sağladı.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, ödül kararında bu üç bilim insanının kuantum fiziği alanındaki araştırmalarının modern teknolojilerdeki ilerlemeye doğrudan katkı sağladığını vurguladı. Ödül, kuantum mekaniğinin günlük hayatımıza etkilerini daha görünür kılacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

JOHN CLARKE KİMDİR?

John Clarke, İngiltere doğumlu bir fizikçi olarak kuantum devreler ve süperiletken sistemler üzerine kapsamlı çalışmalara imza attı. Clarke'ın özellikle Josephson etkisi ve makroskopik kuantum tünelleme alanındaki araştırmaları, kuantum fiziği topluluğunda çığır açıcı olarak nitelendiriliyor. Akademik kariyerinde Cambridge Üniversitesi ve ABD'de çeşitli araştırma kurumlarında önemli görevler üstlenen Clarke, kuantum teknolojilerinin temellerini atan isimlerden biri olarak kabul ediliyor.

MİCHEL DEVORET KİMDİR?

Fransız fizikçi Michel Devoret, kuantum devreler alanında yaptığı deneysel çalışmalarla öne çıkıyor. Özellikle süperiletken kuantum bitlerin (qubit) kontrolü ve enerji kuantizasyonunun gözlemlenmesi konusundaki araştırmaları, kuantum bilgisayar teknolojilerinin geliştirilmesinde kritik öneme sahip. Devoret, Fransa ve ABD'deki üniversitelerde yürüttüğü araştırmalarla kuantum fiziği ve elektronik mühendisliğinin kesişim noktasında öncü bir rol üstlendi.

JOHN MARTİNİS KİMDİR?

ABD'li fizikçi John Martinis, kuantum bilgi işlem ve süperiletken devreler alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor. Martinis, süperiletken qubit'lerin geliştirilmesinde öncü isimlerden biri olarak, kuantum bilgisayarların pratik uygulamalara taşınmasında önemli katkılarda bulundu. Çalışmaları, özellikle kuantum mekaniğinin makroskopik ölçekte gözlemlenebilir hale gelmesine olanak sağladı.

2024 YILINDA NOBEL FİZİK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANMIŞTI?

2024 Nobel Fizik Ödülü ise "yapay sinir ağları ile makine öğrenimini sağlayan çalışmaları" nedeniyle ABD'li John Hopfield ve İngiliz asıllı Kanada vatandaşı Geoffrey Hinton'a verilmişti. Bu ödül, yapay zekâ ve bilişim teknolojilerindeki devrim niteliğindeki katkılarını taçlandırmıştı. 2025 ödülleri ise fizik alanında kuantum teknolojilerinin önemini bir kez daha ortaya koymuş oldu.