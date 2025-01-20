2025 MSÜ Sınavı başvuru ekranı (ais.osym) | MSÜ başvuru kılavuzu, MSÜ başvuru nasıl yapılır?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları nasıl yapılır? ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan başvurular 27 Ocak 2025 tarihine kadar sürecek. Peki, 2025 MSÜ başvuruları nasıl yapılır? Detaylar haberimizdedir…

MSÜ 2025 SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezlerinden, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden bireysel olarak ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasını kullanarak gerçekleştirebilecek.

Sınavla ilgili detaylı bilgilere 2025-MSÜ kılavuzundan ulaşılabiliyor. Adaylar, kılavuza ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişim sağlayabilir.

2025 MSÜ BAŞVURUSU (LİNK)

2025 MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl MSÜ başvuru ücreti 295 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl ise başvuru ücreti 450 TL olarak güncellendi.