LGS tercih sonuçları açıklandı mı? LGS tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

LGS tercih sonuçları açıklandı mı? LGS tercih sonuçları nasıl öğrenilir?
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LGS tercih sonuçları açıklandı mı sorusu, milyonlarca öğrencinin ve velinin gündemindeki yerini koruyor. Ortaokul mezunu öğrencilerin merakla beklediği 2025 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? soruları internette en çok aratılan başlıklar arasında yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında tercih süreci 24 Temmuz'da sona erdi. Bu süreç sonrası öğrencilerin gündemindeki ilk konu, LGS tercih sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı oldu. Özellikle yerleştirme sonuçlarını merak eden öğrenciler, sonuçlara nasıl ulaşılacağını da araştırıyor. Peki, LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2025 LGS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2025 LGS tercih süreci, 14 Temmuz'da başlamış ve 24 Temmuz tarihinde sona ermişti. MEB'in duyurduğu takvime göre, LGS tercih sonuçları 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü açıklanacak.

2025 LGS Tercih Sonuçları Açıklandı mı? Nasıl Öğrenilir?

LGS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

LGS tercih sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabını öğrenmek isteyen adaylar, belirtilen tarihte Milli Eğitim Bakanlığı'nın www.meb.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarına ulaşabilecek. Ayrıca e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ve e-Devlet platformları da tercih sonuçlarını öğrenmek için kullanılabilecek.

Öğrenciler TC kimlik numarası ve okul numarasıyla giriş yaparak yerleştirme sonuçlarını görüntüleyebilirler. Yerleştirildikleri okul, yüzdelik dilimleri ve açık kontenjanlar da bu sistemlerde görülebilecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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