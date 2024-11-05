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2025 LGS TARİHİ! LGS ne zaman? LGS hangi gün yapılacak?

2025 LGS TARİHİ! LGS ne zaman? LGS hangi gün yapılacak?
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2025 yılında gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının tarihi merak ediliyor. LGS ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte 2025 LGS sınav tarihi hakkında tüm detaylar...

2025 yılında gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavının tarihi, öğrenciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Lgs, Türkiye'deki öğrencilerin liselere yerleştirilmesi için uygulanan önemli bir sınavdır. 2025 LGS sınavının kesin tarihi henüz açıklanmamış olsa da, genellikle sınavın Haziran ayının ilk yarısında yapılması bekleniyor. Peki, LGS ne zaman? LGS hangi gün yapılacak? Detaylar haberimizde...

LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2024-2025 eğitim öğretim yılı LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacağı duyuruldu.

Sınav tarihi ile ilgili güncel bilgilere ve resmi duyurulara Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca, sınav ile ilgili değişiklikler, başvuru tarihleri ve hazırlık süreci hakkında detaylı bilgiler için çeşitli eğitim haberleri kaynaklarını takip etmek faydalı olacaktır.

2025 LGS TARİHİ! LGS ne zaman? LGS hangi gün yapılacak?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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