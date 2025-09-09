KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine yönelik başlatılan Yurt Time Projesi, 2025 yılı için yeniden gündemde. Hem spor alışkanlığını teşvik eden hem de öğrencilere kısmi zamanlı çalışma imkânı sunan bu proje kapsamında başvuruların ne zaman başlayacağı, kimlerin başvurabileceği ve nasıl başvuru yapılacağı öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında alınan başvuruların ardından gözler bu yılki takvime çevrilmiş durumda. Peki, 2025 KYK Yurt Time proje başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler, nasıl başvurulur?

2025 KYK YURT TİME BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 KYK Yurt Time başvuruları için henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından resmi bir tarih açıklanmadı. Ancak önceki yıllara bakıldığında başvuruların genellikle güz dönemi başında alındığı görülüyor. 2024 yılında KYK Yurt Time 1. dönem başvuruları 16-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmiş, başvuru sonuçları ise 3 Ekim 2024'te duyurulmuştu.

Bu doğrultuda, 2025 KYK Yurt Time başvurularının da Eylül ayının ikinci haftasında başlaması bekleniyor. Ancak bu tahmin kesin bir bilgi değildir. Başvuru tarihlerini kaçırmamak adına, GSB'nin resmi web sitesi ve e-Devlet duyurularının düzenli olarak takip edilmesi büyük önem taşıyor.

KYK YURT TİME BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

KYK Yurt Time Projesi'ne başvuru yapabilmek için bazı temel kriterleri karşılamak gerekiyor. Bu proje, özellikle aktif, sorumluluk sahibi ve spor faaliyetlerine ilgili öğrencileri hedefliyor. İşte başlıca başvuru şartları:

KYK'ya bağlı bir yurtta barınıyor olmak

En az birinci sınıfın ikinci dönemine geçmiş olmak

Akademik başarı düzeyinin yeterli olması

Disiplin cezası almamış olmak

Daha önce aynı projede görev almamış olmak (bazı yurtlarda öncelik ilk kez başvuranlara verilebilir)

Bu şartlar zaman zaman yurt müdürlüklerinin özel ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle başvuru süreci başlamadan önce kaldığınız yurtla iletişime geçmek faydalı olacaktır.

KYK YURT TİME PROJESİNE NASIL BAŞVURULUR?

KYK Yurt Time Projesi'ne başvurular, tamamen dijital ortamda, e-Devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. Başvuru adımları oldukça basittir ve dakikalar içerisinde tamamlanabilir:

e-Devlet hesabınıza T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

Arama çubuğuna "Yurt-Time Spor Projesi Başvurusu" yazın.

Çıkan hizmet sayfasını açarak başvuru formunu doldurun.

Gerekli bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde girerek başvurunuzu tamamlayın.

Başvuru sırasında sizden herhangi bir belge istenmez. Ancak sistemdeki bilgileriniz esas alınarak değerlendirme yapılır. Başvurular tamamlandıktan sonra değerlendirme süreci başlar ve sonuçlar yine e-Devlet üzerinden ilan edilir.

KYK YURT TİME NEDİR?

KYK Yurt Time, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda kalan öğrencilerin hem sporla iç içe olmalarını sağlamak hem de yurt içi faaliyetlerde görev alarak gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla başlatılmış bir kısmi zamanlı öğrenci projesidir.

Bu projenin temel hedefleri şunlardır:

Öğrencilerin düzenli spor yapma alışkanlığı kazanması

Yurt içinde gerçekleştirilen sosyal, kültürel ve temizlik gibi faaliyetlere destek verilmesi

Öğrencilerin ekip çalışması, iletişim ve sorumluluk alma becerilerinin geliştirilmesi

Öğrencilere küçük çaplı da olsa maddi destek sağlanması

Yurt Time kapsamında görev alan öğrenciler, haftalık en fazla 8 saat çalışabilir. Günlük maksimum süre ise 2 saattir. Bu çalışmalar karşılığında öğrencilere belirli bir ücret ödenir. Ayrıca öğrenciler, iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası kapsamında güvence altına alınırlar. Bu sigorta, yalnızca proje kapsamında yapılan faaliyetleri kapsar.