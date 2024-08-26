Kurban Bayramı'nın ne zamana denk geldiği merak ediliyor. 2025 yılında Kurban Bayramı'nın ne zaman olacağıyla ilgili tarihler araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı tarihler aratılıyor. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman diyanet? Kurban Bayramı hangi tarihe denk geliyor?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini takvimi sonrasında Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Buna göre; 2025 yılında Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi sona erecek. 4 gün sürecek olan bayram 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

KURBAN BAYRAMI ARİFESİ NE ZAMAN?

5 Haziran Perşembe günü ise Kurban Bayramı arifesi eda edilecek. 2025 yılında Kurban Bayramı, Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma - 9 Haziran 2025 Pazartesi tarihleri arasında idrak edilecek.

KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

Kurban Bayramı, Hz. İbrahim'in Allah'ın emri doğrultusunda oğlu Hz. İsmail'i kurban etmeye hazırladığı olaya dayanır. Bu olay, Allah tarafından İbrahim'in imanı ve teslimiyeti sınamak için gönderildiği bir sınavdır. İbrahim'in ve İsmail'in bu fedakarlığı, Allah tarafından bir koçla değiştirilmiş ve bu olay, İslam dünyasında kurban etmenin simgesi olmuştur.

Hz. İsmail'in Kurban Edilmesi: Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etme emri, sonradan bir koç ile değiştirildi ve bu olay, Allah'a olan teslimiyetin ve sadakatin bir sembolü olarak kabul edildi.