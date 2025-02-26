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2025 Fitre ne kadar: Diyanet fitre bedeli ne kadar oldu 2025?

2025 Fitre ne kadar: Diyanet fitre bedeli ne kadar oldu 2025?
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2025 yılı Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yılki fitre miktarı ile ilgili resmi açıklama yapıldı. Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında toplandı ve 2025 yılı için geçerli olacak fitre bedelini belirledi. Peki, 2025 fitresi kaç TL oldu? Fitre hangi tarihler arasında ödenmelidir? İşte, merak edilen tüm detaylar…

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, birçok kişi fitre miktarını merak etmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da fitre miktarına ilişkin resmi açıklamasını yaptı. Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda, 2025 yılı için geçerli olacak fitre bedelini belirlenerek kamuoyuyla paylaşıldı. 2025 Fitre ne kadar? Diyanet fitre bedeli ne kadar oldu 2025? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı açıklaması ve detaylar…

2025 FİTRE NE KADAR OLDU?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2025 yılı Ramazan ayından itibaren geçerli olacak fitre miktarını 180 TL olarak belirledi. Bir bireyin günlük temel gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde hesaplandığı belirtilen bu tutar kişinin günlük yemek masrafları göz önünde bulundurularak alt sınır olarak değerlendirildi. Bu sebeple 2025 fitre bedelinde 180 TL altına düşülmemesi tavsiye edilmektedir.

2025 Fitre ne kadar: Diyanet fitre bedeli ne kadar oldu 2025?2025 Fitre ne kadar

Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yaptığı açıklamalara göre fitre, ihtiyaç sahiplerine nakit olarak verilebileceği gibi, gıda maddeleri şeklinde de bağışlanabilir. Belirlenen bu miktar, oruç fidyesi için de geçerli olup, Ramazan boyunca fidye vermesi gereken kişiler için referans alınabilir.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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