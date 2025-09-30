2025 engelli emeklilik şartları neler, kimleri kapsıyor? Engelli emeklilik maaşı ne kadar, nereye başvurulur? TBMM'den düzenleme!

2025'te engelli vatandaşların emeklilik haklarında kritik bir dönemece girildi. Artık vergi indirimi şartı kalkarken, emeklilik süreci tamamen SGK sağlık kurulu raporuna bağlanıyor. Peki, bu değişiklik engellilerin maaşlarını ve erken emeklilik haklarını nasıl etkileyecek? 2025 engelli emeklilik şartları neler, kimleri kapsıyor? Engelli emeklilik maaşı ne kadar, nereye başvurulur?Engelli emekliliğe dair tüm detaylar haberimizde...

2025 ENGELLİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Türkiye'de engelli vatandaşların emeklilik hakları, 2025 itibarıyla yapılan yasal değişikliklerle önemli bir dönüşüm geçiriyor. TBMM tarafından kabul edilen yeni düzenleme, engelli ve malulen emeklilik sisteminde köklü yenilikler içeriyor. Artık vergi indirimi şartı kaldırılarak, emeklilik süreci tamamen SGK sağlık kurulu raporuna bağlanacak.

Yeni sistemde engelli bireyler için kademeli erken emeklilik imkanı sunulurken, malulen emeklilikte ise 1800 gün prim yeterli olacak. 2008 öncesi ve sonrası sigortalılar arasındaki farklar tek çatı altında toplandı ve süresiz rapor sahiplerinin hakları korunuyor. Bu düzenleme, engelli bireylerin emeklilik sürecine daha hızlı ve şeffaf erişim sağlamayı hedefliyor.

ENGELLİ EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSIYOR?

Engelli emeklilik sistemi, çalışma gücünün belirli bir oranını kaybetmiş ve SGK sağlık kurulu raporu almış kişileri kapsıyor. 2025 düzenlemesine göre:

Yüzde 40 ve üzeri engellilik oranı olan SSK, Bağ-Kur ve memur statüsündeki vatandaşlar kademeli erken emeklilikten yararlanabilecek.

Çalışma gücünün yüzde 60'ını kaybeden malulen vatandaşlar, yalnızca 1800 gün primle yaş şartı olmadan emekli olabilecek.

Vergi indirimi ile emeklilik bekleyenler artık SGK sağlık kurulu raporu almak zorunda; çoklu hastalık oranları önceki sistemde olduğu gibi toplanamayacak.

Süresiz raporla emekli olmuş engellilerin hakları korunurken, süreli raporla emekli olanlar kontrol muayenesinde ilk rapor tarihindeki kurallara göre değerlendirilecek. Henüz emekli olmayanlar SGK sağlık kuruluna başvurarak haklarını belirleyecek.









ENGELLİ VE MALULEN EMEKLİLİK ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR

Engelli emeklilikte rapor oranı %40 iken, malulen emeklilikte %60 şartı aranıyor. Engellilik durumunun sigorta öncesi veya sonrası başlaması kabul edilirken, malullük mutlaka sigorta sonrası başlamış olmalı.

Engelli emeklilikte prim gün sayısı 3700-4680 gün arasında değişirken, malulen emeklilik için yalnızca 1800 gün prim yeterli oluyor. Emeklilik sonrası çalışma durumunda engelliler maaşlarını kaybetmezken, malulen emeklilerin maaşı çalışmaları halinde kesiliyor. Engellilikte sigortalılık süresi 15-20 yıl aranırken, malullükte yıl şartı bulunmuyor.

ENGELLİ EMEKLİLİK İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Engelli vatandaşlar, emeklilik haklarını kullanmak için başvurularını SGK sağlık kurulları üzerinden yapıyor. Başvuru süreci şu şekilde ilerliyor:

SGK sağlık kurulu raporu almak için gerekli belgelerin hazırlanması.

Randevu sistemi üzerinden rapor için başvurunun yapılması.

Kurul tarafından çalışma gücü kaybı oranının belirlenmesi.

Emeklilik başvurusunun prim gün sayısı ve engellilik oranına göre tamamlanması.

Bu yeni süreç, eski vergi indirimi esaslı uygulamaya kıyasla çok daha hızlı ve şeffaf bir prosedür sunuyor.

2025 ENGELLİ EMEKLİLİK MAAŞI NE KADAR?

Engelli emeklilik maaşı, prim gün sayısı, sigorta statüsü ve engellilik oranına göre değişiklik gösteriyor. 2025 düzenlemesine göre:

SSK'lılar 3700 ila 4100 prim günü ile yaş şartı olmadan emekli olabilecek.

Bağ-Kurlular 3960 ila 4680 prim günü ile emeklilik hakkı kazanacak.

Memurlar, 1 Ekim 2008 öncesi sigorta girişi olan ve %40 raporu bulunanlar 5400 prim günü ile yaş şartı olmadan emekli olabilecek.

Maaş hesaplamasında, bireyin prime esas kazancı ve SGK tarafından belirlenen engellilik oranı dikkate alınıyor. Engelliler çalışmaya devam etseler bile maaşlarını kaybetmiyor; malulen emekliler ise çalışmaları halinde maaşlarını kaybediyor.

HANGİ HASTALIKLAR EMEKLİLİK HAKKI SAĞLIYOR?

Malulen ve engelli emeklilik kapsamında şu durumlar hak tanıyor:

Kanser türleri

Epilepsi

Demans ve Alzheimer

Parkinson hastalığı

Beyin tümörleri

Multipl Skleroz (MS)

Şizofreni ve bipolar bozukluk

Organ nakilleri

AIDS

İleri evre siroz

Felç ve görme kayıpları

Bazı kalıcı ve ağır hastalıklar

Bu hastalıklar, sigortalılık süresi ve engellilik oranına göre emeklilik hakkı sağlıyor.