2024 YSK seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Nerede oy kullanacağım? E-devlet seçmen kaydı sorgulama ekranı!

2024 YSK seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Nerede oy kullanacağım? E-devlet seçmen kağıdı sorgulama ekranı! konuları gündeme geliyor. 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu, seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına bugün başlayacağını bildirdi. 2024 YSK seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Nerede oy kullanacağım? Detaylar haberimizdedir…

2024 YSK SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına bugün başladı. YSK ayrıca seçmen kaydı sorgulama konusunda belirli kanallar dışında gelen mesajlara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

YSK, seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi parti sayısını ilk önce 36 olarak belirlerken Yenilik Partisi ile Genç Parti'nin seçimlere katılmayacağını bildirmesi sonrası bu sayıyı 34 olarak güncelledi. Seçim takvimine göre siyasi partiler ve bağımsız adaylar 20 Şubat'ta il ve ilçe seçim kurullarına adaylık listelerini teslim etmişti. Seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri de 27 Ocak'ta YSK Başkanlığında yapılan kura çekimi ile belirlenmişti.

Seçime giden süreçte vatandaşların oy kullanacağı yerleri belirleyen seçmen bilgi kağıtlarının döküm ve dağıtımına bugün başlanacak. Seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda oy verebilecek. Ayrıca oy kullanmaya gidecek vatandaşların 31 Mart günü seçmen bilgi kağıtlarının yanlarında bulundurulması zorunlu olmayacak.

31 Mart Pazar günü nerede oy kullanacağınızı öğrenmek için aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

NEREDE OY KULLANACAĞIM 2024? (LİNK)

E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI (LİNK)

Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı öncesinde de seçmenler nerede oy kullanacağını öğrenebilecek. Buna göre YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nın seçmen sorgulama mobil uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden seçmenler nerede oy kullanacaklarını kontrol edebilecek.

Öte yandan YSK tarafından yapılan uyarıda, seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin sadece belirtilen kanallar aracılığıyla yapılabildiği vurgulanarak, bunlar dışında gelen e-posta, çağrı ya da mesajlara itibar edilmemesi istendi.