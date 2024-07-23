2024 YKS tercihleri ne zaman? 2024 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS tercihleri nasıl yapılır?

Yks tercihleri ne zaman yapılacak sorusu, üniversite adaylarının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Adaylar, 2 yıllık ve 4 yıllık programların taban puanlarına erişebilecekleri YÖK tercih robotuna erişim sağlayabilecekler. Geçen yılın taban başarı sıraları ile puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, üniversite tercihlerinde önem arz edecek. Her aday, YKS tercihlerinde en fazla 24 tercihte bulunabilecek. İşte, 2024 YKS tercihleri ile ilgili detaylar…

2024 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan YKS ön tercih kılavuzu ile birlikte tercih tarihleri netlik kazandı. Bu yıl, üniversite tercihleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. YÖK Atlas tercih robotu üzerinden 2024 YKS ile ön lisans ve lisans programlarının kontenjan bilgileri erişime açılacak. Adaylar tercihlerini https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesi ve ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecekler. Tercih sürecinde, üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve her bölümün aldığı puan gibi detayları kolayca sorgulayabilecek olan adaylar, bu işlemi YKS üniversite tercih robotu aracılığıyla basit bir ara yüzle tamamlayabilecekler.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercihlerinde adayların puan yerine sıralamalarına odaklanmaları gerekmektedir. Geçen yılın sıralamaları tercihlerde belirleyici bir faktördür ve güncellenmiş YÖK ATLAS verilerine bakılması önemlidir. Adaylar, tercih işlemlerini T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesinden veya mobil uygulaması üzerinden bireysel olarak gerçekleştireceklerdir. Adaylar, puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde bulundurarak, girebilecekleri tabloları belirleyecek ve istedikleri yükseköğretim programlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların en fazla 24 tercih hakkı bulunmaktadır.