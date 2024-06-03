Adaylar, YKS giriş belgesini nereden sorgulayacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından yayınlanan sınava giriş belgelerine AİS ÖSYM adresinden ulaşabilirsiniz. 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılacak adaylar için sınav giriş belgesi dökümü sorgulama süreci devam ediyor. 8- 9 Haziran'da yapılacak olan YKS'nin detayları araştırılıyor. 2024 YKS SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA! YKS ne zaman, saat kaçta?

YKS GİRİŞ BELGESİ NEREDEN SORGULANIR?

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için sınava giriş belgeleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açıldı. YKS sınavına girecek adaylar, sınav giriş belgelerini "https://ais.osym.gov.tr" adresinden indirip yazdırabilirler.

2024 YKS NE ZAMAN?

2024 YKS, üç oturumda gerçekleştirilecek:

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 8 Haziran 2024

Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 9 Haziran 2024

Yabancı Dil Testi (YDT): 9 Haziran 2024

YKS GİRİŞ BİLGİLERİNİ SORGULAMA EKRANI (LİNK)