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2024 Yerel Seçimlerde en başarılı milletvekilleri açıklandı! AK Parti, CHP, MHP ve DEM Parti'li milletvekilleri kimler?

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ORC Araştırma, 'Yerel seçim sürecinin en başarılı milletvekilleri' araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 2024 Yerel Seçimlerinde en başarılı milletvekilleri kimler olduğu merak ediliyor. AK Parti, CHP, MHP ve DEM Parti'li milletvekilleri kimler? sorusuna yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimlerde en başarılı milletvekilleri açıklandı! Detaylar haberimizdedir…

2024 YEREL SEÇİMLERDE EN BAŞARILI MİLLETVEKİLLERİ AÇIKLANDI

31 Mart Yerel Seçim maratonu artık geride kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye geneli belediye başkanlığı seçiminde AK Parti'yi geride bırakarak tarihi bir başarı ortaya koydu. CHP yüzde 37,7 ile birinci parti olurken, AK Parti'nin oy oranı yüzde 35.49'da kaldı Böylece CHP, 1977 seçimlerinden bu yana ilk kez birinci parti konumuna yükseldi. CHP bu sonuçla, 1989'da Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin (SHP) yerel seçimlerde kazandığı başarıyı da oy oranıyla aşmış oldu.

Yoğun geçen seçim maratonunun ardından ORC Araştırma, 2 bin 900 kişi ile 'Yerel seçim sürecinin en başarılı milletvekilleri' konulu bir anket yaptı. Listeye, mecliste bulunan 6 partiden 1'er milletvekili girdi.

  • CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır
  • MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık
  • DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık
  • AKP İstanbul Milletvekili Özlem Zengin
  • Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin
  • İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta

2024 Yerel Seçimlerde en başarılı milletvekilleri açıklandı! AK Parti, CHP, MHP ve DEM Parti'li milletvekilleri kimler?

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Milletvekili Gündem Politika Haberler

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