Tüm Türkiye'de nefesler tutuldu, 31 Mart yerel seçimlerinden çıkacak sonuç bekleniyor. Vatandaşlar 31 Mart Pazar günü oylarını kullanarak seçimlerini yapacak. Seçimlerle ilgili bir başka konu ise saat aralıkları. 2024 YEREL SEÇİM OY KULLANMA SAATLERİ! 31 Mart oy kullanma saati ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte ayrıntılar..

2024 31 MART YEREL SEÇİM OY KULLANMA SAATLERİ KAÇTA?

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için oy kullanma saatleri açıklandı. Buna göre; Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak belirlendi. Diğer illerde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri ise 08.00-17.00 olarak belirlendi.

31 MART SEÇİMİNDE KAÇ OY KULLANILACAK?

31 Mart seçimlerinde toplam oy kullanılacak sayısı, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van gibi büyükşehirlerdeki seçmenler ile büyükşehir olmayan iller ve köylerdeki seçmenlerin oy kullanacağı görevlere ve kayıtlı seçmen sayısına bağlı olacaktır.

Büyükşehirlerde "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanılacakken, büyükşehir olmayan illerde "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecektir. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy kullanılacaktır. Dolayısıyla, toplam oy kullanılacak sayı, seçmen kayıtlarına ve oy kullanma işlemine katılanların sayısına göre değişecektir.