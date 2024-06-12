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2024 Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? YKS tercih kılavuzu 2024 ne zaman yayınlanacak?

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2024 yılında üniversite tercihlerinin ne zaman yapılacağı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzunun ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. YKS adayları, tercih sürecine dair bilgilere ulaşmayı bekliyor. 2024 Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? YKS tercih kılavuzu 2024 ne zaman yayınlanacak?

2024 YKS tercihleri, ÖSYM tarafından YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra yapılacaktır. YKS sonuçları, genellikle Temmuz ayının sonunda açıklanıyor. Bu yıl da sonuçların Temmuz sonunda açıklanması bekleniyor. Peki, 2024 Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? YKS tercih kılavuzu 2024 ne zaman yayınlanacak?

YKS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2024 YKS tercih kılavuzu, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanacaktır. Bu kılavuzda üniversitelerin kontenjanları, taban puanları ve diğer önemli bilgiler yer alacak.

2024 Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? YKS tercih kılavuzu 2024 ne zaman yayınlanacak?

YKS TERCİH KILAVUZU NE ZMAAN YAYINLANACAK?

ÖSYM tarafından henüz YKS tercih kılavuzu yayınlanmadı.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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