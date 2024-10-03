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2024 P94 gardiyanlık taban puanı kaç? Ortaöğretim lise KPSS ile İKM İnfaz Koruma Memuru - gardiyan olunur mu?

2024 P94 gardiyanlık taban puanı kaç? Ortaöğretim lise KPSS ile İKM İnfaz Koruma Memuru - gardiyan olunur mu?
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İnfaz koruma memuru KPSS puanları, Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasına kısa süre kala gündeme geldi. İnfaz Koruma Memuru olmak isteyen adaylar KPSS puanı ile tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. Peki, 2024 P94 gardiyanlık taban puanı kaç? Ortaöğretim lise KPSS ile İKM İnfaz Koruma Memuru - gardiyan olunur mu?

Adalet Bakanlığına bağlı olan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki eksikliği gidermek üzere yeni dönemde yapılacak. Bu kapsamda Ceza evlerinin güvenliğini sağlayan İnfaz ve Koruma Memuru alımı için şartlar ve başvuru detayları gelmeye başladı. Peki, 2024 P94 gardiyanlık taban puanı kaç? Ortaöğretim lise KPSS ile İKM İnfaz Koruma Memuru - gardiyan olunur mu?

2024 P94 GARDİYANLIK TABAN PUANI KAÇ?

Gardiyanlık pozisyonlarına başvurmak isteyen adayların, KPSS Ön Lisans sınavından aldıkları puanın yanı sıra sözlü sınavda da başarılı olmaları gerekmektedir.

Sözlü sınavda adayların, 100 üzerinden en az 70 puan alması bekleniyor.

ORTAÖĞRETİM LİSE KPSS İLE GARDİYAN OLUNUR MU?

Gardiyanlık pozisyonuna başvuracak adayların uyması gereken bazı şartlar mevcut.

Eğitim Durumu: Adayların en az ön lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

Yaş Sınırı: Genellikle 30 yaşını aşmamış olmaları beklenmektedir.

Sağlık Durumu: Adayların belirli fiziksel yeterlilikleri taşıdıklarını gösterir sağlık raporu almaları gerekmektedir.

KPSS gardiyanlık taban ve tavan puanları ise her yıl değişiklik göstermektedir. Taban puan, bir pozisyona atanabilmek için gereken en düşük puanı ifade ederken, tavan puan, en yüksek puanı belirtmektedir.

ÖSYM tarafından her yıl belirlenen kriterlere göre güncellenen bu puanlar, adayların yerleştirilmesinde kritik bir rol oynamaktadır.

Not: Gardiyan alımlarında her ilanda şartlar değişebildiği için yeni alımda yayınlanacak olan ilanı takip ederek güncel şartları öğrenebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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